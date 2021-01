OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag stijgt nog licht, maar duikt weer onder grens van 2.000

Het gemiddeld aantal nieuwe gevallen per dag duikt opnieuw onder de grens van 2.000. Op dagbasis is er sprake van een stabilisatie. De trend van het aantal opnames en overlijdens is nog altijd licht dalend. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de periode van 7 tot en met 13 januari werden er dagelijks gemiddeld 1.996,9 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het gaat nog altijd om een toename in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen, maar de gerapporteerde stijging is met 11 procent wel minder sterk dan de voorbije dagen. Zaterdag werd nog een stijging met 17 procent gemeld en vrijdag ging het om een toename met 24 procent. Er wordt bovendien weer meer getest. Op de curve is de laatste dagen een stabilisatie te zien.

Volgens de meest recente dagcijfers waarvoor data beschikbaar zijn, werden er op woensdag 13 januari 2.201 besmettingen vastgesteld. Op dinsdag 12 januari ging het om 2.470 besmettingen, op maandag 11 januari om 3.072. Voor donderdag 14 januari staan er voorlopig 2.037 nieuwe gevallen geregistreerd.

Meer getest

Een verklaring voor de toename is, zoals gezegd, dat er nu meer getest wordt. Reizigers naar rode zones in het buitenland moeten nu sowieso twee tests ondergaan als ze terugkeren naar België. Voorheen hing het af van wat ze op reis hadden gedaan. Er werden in de periode van 7 tot en met 13 januari ongeveer 45.500 tests afgenomen in België (+36 procent).

De positiviteitsratio daalt nog altijd en bedraagt nu 5,05 procent (-0,9 procent) en ligt zo maar net boven de WHO-drempel van 5 procent. Ons land streeft naar een positiviteitsratio van 3 procent om te kunnen versoepelen.

Ziekenhuizen

Voorts werden in de periode van 10 tot en met 16 januari dagelijks gemiddeld 116 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 14 procent, waar dat gisteren en eergisteren er een met 7 procent was.

Er liggen volgens de meest recente cijfers daarmee 1.818 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (-3%), van wie 352 patiënten intensieve verzorging nodig hebben (+2%).

Overlijdens

Nog in de periode van 7 tot en met 13 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 50,1 mensen door het virus, 15,8 procent minder dan in de week daarvoor. Alles samen bezweken in ons land sinds het begin van de pandemie al 20.396 mensen aan Covid-19.

