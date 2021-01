OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalt met amper 2 procent

Hoogleraar geneeskun­de Dirk Devroey plaatst vraagte­kens bij positieve trend coronacij­fers

7 januari Hoogleraar huisartsengeneeskunde Dirk Devroey zet vraagtekens bij de dalende trend in de coronacijfers. Hij benadrukt dat er de facto eigenlijk al opnieuw sprake is van een toename op dagbasis. Devroey veronderstelt dat we binnenkort opnieuw op het plateau van voor de kerstvakantie zullen belanden.