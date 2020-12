OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen blijft dalen, ook sterke daling in ziekenhuisopnames

100 miljoen pond voor Tu­ring-programma: de Britse opvolger van Erasmus

26 december Groot-Brittannië is van plan ruim 100 miljoen pond (ongeveer 111 miljoen euro) te investeren in een nieuw programma voor de uitwisseling van studenten, na het vertrek van het land uit het Europese Erasmusprogramma. Het Britse ministerie van Onderwijs zei dat zijn Turing-programma vanaf september zowat 35.000 studenten de kans zal geven in het buitenland te studeren.