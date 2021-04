OVERZICHT. Gemiddeld aantal hospitalisaties daalt verder, andere cijfers stijgen licht

Tussen 21 en 27 april zijn gemiddeld 210 coronapatiënten per dag opgenomen in onze ziekenhuizen. Dat is 11 procent minder dan in de voorgaande periode. Het lijkt erop dat de piek van de derde golf op 2 april lag, met toen gemiddeld 274 opnames per dag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de druk op de ziekenhuizen gaat omlaag. In totaal worden nu 2.858 patiënten (-8 procent) verzorgd in de Belgische ziekenhuizen. 892 (-4 procent) mensen liggen met Covid-19 op een afdeling intensieve zorg. De bedoeling is om hier zo snel mogelijk naar maximaal 500 patiënten op de IC-afdelingen te dalen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Besmettingen

Tussen 18 en 24 april hebben elke dag gemiddeld 3.502 mensen positief getest op Covid-19. Het gaat om een lichte stijging met 1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Het reproductiecijfer blijft met 0,90 wel onder 1, wat aangeeft dat de epidemie aan het vertragen is.

In totaal testten nu al 979.034 mensen positief in ons land sinds het begin van de pandemie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we bij de meest recente cijfers een daling in vergelijking met dezelfde dag een week eerder. Bij de oudste cijfers is nog sprake van een stijging.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Sinds het einde van de paasvakantie wordt er opnieuw meer getest. Er werden dagelijks iets meer dan 44.000 testen uitgevoerd, een stijging met 10 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Doordat er meer werd getest, daalde de positiviteitsratio lichtjes tot 8,9 procent. Dat wil zeggen dat van 100 afgenomen coronatests er gemiddeld 8,9 positief blijken te zijn. Het is voor het eerst sinds 8 april dat het cijfer weer onder 9 zakt. Hoe lager dat getal, hoe beter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Tussen 18 en 24 april stierven per dag gemiddeld 39 mensen aan de ziekte, een stijging met 5,8 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode.

In totaal kostte het coronavirus nu al aan 24.104 mensen het leven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

Bijna een kwart van de bevolking (23,91 procent) heeft intussen een eerste doses van een coronavaccin ontvangen. Dat komt neer op 2.748.282 mensen. 754.153 mensen hebben ook al een tweede prik gekregen, goed voor 6,56 procent van de bevolking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen is 24,81 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd, goed voor 1.644.737 inwoners. 436.074 onder hen of 6,58 procent is volledig ingeënt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk hieronder ook de vaccinatiecijfers uit uw gemeente:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.