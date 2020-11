OVERZICHT. Gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen zakt onder de 9.000

Eén week na start lockdown: hoe staan we ervoor? “Als we nu te vroeg versoepe­len, dan voorspel ik de totale ramp”

8 november We zijn goed halfweg de verlengde herfstvakantie: eerder beschreven als ‘de reset’ die we nodig hadden om een rampscenario in onze ziekenhuizen af te wenden. Evolueren de cijfers ondertussen in de juiste richting, en aan het tempo dat volgens biostatistici zou moeten? “Belangrijk is dat de sprongen waarmee we verbeteringen maken deze week steeds groter en groter worden”, zegt Geert Molenberghs.