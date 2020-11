OVERZICHT. Gemiddeld aantal corona-overlijdens per dag met 20 procent gestegen

UPDATEHet aantal overlijdens door het coronavirus in België is boven de kaap van 14.000 gestegen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van gezondheidsagentschap Sciensano, dat nu 14.106 overlijdens heeft geregistreerd. Dat zijn er 20,1 procent meer dan in de week die voorafging. Vrijdagochtend stond de teller op 13.891.

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land blijft dalen en is in de week van 4 tot 10 november met bijna de helft gezakt in vergelijking met een week voordien, tot 6.213 nieuwe gevallen per dag. Dat is bijna een halvering (-48 procent) ten opzichte van de zeven voorgaande dagen.

Het laatste bevestigde dagcijfer dateert van dinsdag 10 november. Er kwamen toen 7.217 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij. Op woensdag 11 november - een feestdag - staan voorlopig 1.819 nieuwe gevallen in de boeken, maar dat aantal kan nog bijgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor de 2.385 nieuwe gevallen van donderdag 12 november en de 4 gevallen van vrijdag 13 november.

Sinds het begin van de pandemie zijn er in België 525.012 besmettingen geregistreerd, 4.619 meer dan gisteren.

Ziekenhuisopnames

Ook het gemiddelde aantal patiënten dat dagelijks wordt opgenomen in het ziekenhuis blijft dalen ten opzichte van een week eerder, nu al voor de tiende dag op rij. In de zeven dagen vanaf 7 tot en met 13 november waren er dagelijks gemiddeld 486 ziekenhuisopnames. Dat zijn er een kwart minder dan in de voorgaande week.

Het totale aantal opgenomen patiënten in de Belgische ziekenhuis is opnieuw tot onder de 7.000 gedaald. Het waren er gisteren 6.762, tegen 7.010 op donderdag. Op het hoogtepunt, op 3 november, werden 7.489 patiënten geteld in ziekenhuizen.

Van de 6.762 liggen 1.457 patiënten op intensieve zorgen. 897 onder hen hadden beademing nodig. Het aantal patiënten op intensieve blijft zo min of meer gelijk. Op donderdag 12 november ging het om 1.456 patiënten, op woensdag 11 november om 1.463 patiënten, en op dinsdag 10 november om 1.470.

Overlijdens

Terwijl het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en de ziekenhuisopnames dalen, is dat voor de overlijdens niet het geval. Dagelijks stierven er in de week van 4 tot en met 10 november gemiddeld 201 mensen aan Covid-19. Dat zijn er 20,1 procent meer dan in de week die voorafging.

Voor 6 november is er een dagwaarde van 214 overlijdens, het hoogste aantal in de tweede golf. Het totale dodental sinds het begin van de pandemie bedraagt nu 14.106.

Een grote meerderheid van de patiënten die overlijden, zijn 75-plussers. Maar er sterven ook jongere mensen aan Covid-19. Vorige week waren er in de groep van 25- tot 44-jarigen bijvoorbeeld vijf overlijdens.

Testen

Het aantal testen neemt verder af tot 33.588 per dag. Om de laboratoria en de eerstelijnszorg te ontlasten, worden sinds enkele weken alleen nog mensen met symptomen getest, of mensen zonder symptomen bij een clusteruitbraak.

Positiviteitsratio

Ook de positiviteitsratio daalt verder, tot gemiddeld 22,0 procent. Dat betekent wel nog dat bijna één op de vier personen die getest worden, positief blijkt te zijn. Het cijfer zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 5 procent moeten liggen om de epidemie als onder controle te kunnen beschouwen.

