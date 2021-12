OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen zakt onder de grens van 15.000, nog lichte stijging op intensieve zorg

Het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus is zaterdag onder de grens van 15.000 per dag gezakt, voor het eerst sinds midden november. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, die het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag heeft meegedeeld.

Van 2 tot 8 december lag het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land op 14.680 per dag. Dat is een daling met 17 procent tegenover de week voordien. De daling versnelt bovendien.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen weer elke dag lager is dan de week ervoor. Op maandag 29 november werden er nog 25.147 besmettingen vastgesteld, het op één na hoogste cijfer sinds de start van de pandemie.

Testen

In de week van 2 tot 8 december werden er bijna 700.000 coronatesten uitgevoerd. Het gemiddeld aantal afgenomen testen daalde tot 99.659 per dag.

Van de afgenomen testen waren er 116.006 positief: de positiviteitsratio daalde daarmee licht, tot 16,6 procent.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat verder in dalende lijn. Dagelijks werden er tussen 5 en 11 december gemiddeld 275 patiënten met het coronavirus opgenomen.

Er lagen zaterdag in totaal 3.283 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 81 minder dan vrijdag. Op intensieve zorg is er wel nog een lichte stijging, op zaterdag kwamen er 2 Covidpatiënten bij tot 840 in totaal.

Van 2 tot 8 december stierven tot slot gemiddeld 48,7 mensen per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting, een lichte stijging tegenover de voorgaande zevendaagse.

