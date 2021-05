OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen stijgt weer licht, druk op ziekenhuizen blijft wel afnemen

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land stijgt weer lichtjes. Dat blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. De druk op de ziekenhuizen blijft wel verder afnemen. Het gemiddeld aantal hospitalisaties daalt, net als het totale aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt en op de dienst intensieve zorg.

Tussen 17 en 23 mei werden dagelijks gemiddeld 118 mensen met Covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Dat komt neer op een daling met 14 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Het is van 16 februari geleden dat dit aantal nog zo laag lag en daarvóór moeten we al teruggaan tot vóór de tweede golf voor we weer onder dat cijfer zakken (9 oktober 2020).

Er verblijven nog 1.506 mensen in het ziekenhuis, een daling met 16 procent in vergelijking met de vorige periode. 542 van die patiënten hebben intensieve zorg nodig, een daling met 12 procent. 331 patiënten liggen aan de beademing, dat zijn er 14 procent minder. De regering heeft 500 patiënten op intensieve als richtdrempel gekozen voor verdere versoepelingen. Dat lijkt haalbaar tegen eind mei als de cijfers met het huidige tempo verder dalen.

Besmettingen

Tussen 14 en 20 mei zijn gemiddeld zo’n 2.410 besmettingen per dag vastgesteld. Dat komt neer op een stijging met 6 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. De stijging hoeft volgens professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) echter geen reden te zijn tot paniek. Het zou nog een laat gevolg zijn van het lange weekend van Hemelvaart (13 mei). In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.048.881 besmettingen geregistreerd.

De reproductiegraad van het virus wordt geschat op 0,90. Als het cijfer onder 1 uitkomt, geeft dat aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we dat Hemelvaart (13 mei) naar de tweede kolom (vorige periode) verschoven is en dat zal ons ook de komende dagen nog parten spelen. Die dag werden gevoelig minder besmettingen vastgesteld. Op een feestdag worden traditioneel immers minder mensen getest. Alleen vrijdag, zaterdag en zondag zijn er nog minder besmettingen vastgesteld dan dezelfde dag een week eerder. Op de andere dagen is dat omgekeerd.

Testen

Er werden gemiddeld 47.252 tests per dag afgenomen in de periode van 14 tot 20 mei. Dat is 2 procent meer dan in de voorgaande periode. Het aantal tests zit dus weer in de lift.

De positiviteitsratio bedraagt nog 5,6 procent. Hier gaat het om een daling van 0,4 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.

Overlijdens

Van 14 tot 20 mei stierven gemiddeld 20 mensen per dag aan de gevolgen van een infectie met het coronavirus, een daling met 24,9 procent. Covid-19 eiste in totaal al 24.842 mensenlevens in ons land.

Vaccinaties

Intussen hebben 4.344.203 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 37,7 procent van de totale bevolking. 1.671.705 landgenoten zijn inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 14,5 procent van de totale bevolking.

In Vlaanderen gaat het om 2.555.748 mensen die al zeker één prik kregen (38,41 procent van de totale bevolking) en 1.006.981 mensen die al volledig gevaccineerd zijn (15,14 procent van de totale bevolking).

Hieronder kan je zien hoe de situatie is per gemeente.

