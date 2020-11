OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen, opnames en overlijdens blijven dalen

De coronacijfers in ons land blijven dalen. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen ging in de week van 13 tot 19 november met ruim een kwart omlaag en het aantal ziekenhuisopnames met een derde. Ook de sterftecijfers gaan naar beneden, maar minder snel: met bijna 15 procent. Dat blijkt vandaag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 13 en 19 november raakten in ons land elke dag gemiddeld 3.672,3 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een daling met 28 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal testten in België nu al 558.779 mensen positief op Covid-19.

Volgens de laatste beschikbare dagcijfers raakten op donderdag 19 november 2.885 mensen besmet. De dag ervoor, op woensdag 18 november, ging het nog om 3.542 besmettingen. Op dinsdag 17 november waren het er 4.680 en op maandag 16 december 5.684.

De incidentie, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken, ligt momenteel op 533,5. Gisteren was dat cijfer nog 574,5 en eergisteren 688,1.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Elke dag worden er nu nog gemiddeld 29.914 mensen getest op de aanwezigheid van het coronavirus. Door het dalende aantal besmettingen verlaagt de druk op de testcentra en labo’s en kunnen vanaf vandaag maandag 23 november opnieuw mensen zonder symptomen getest worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt naar 15,5 procent. Dat is een daling met 4,7 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuisopnames

Tussen 16 en 22 november waren er elke dag gemiddeld 304,3 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is een daling met 34 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zondag 22 november waren er volgens de meest recente cijfers van Sciensano 208 opnames, zaterdag 21 november 256 en vrijdag 20 november 313.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er liggen volgens de meest recente cijfers 5.024 mensen in het ziekenhuis, van wie 1.194 op de intensieve zorgen. Dat zijn er zeven meer dan gisteren in de ziekenhuizen in en zeven minder op de afdelingen intensieve zorg, wat overeenkomt met een stabilisatie. Het gaat in dat laatste geval om 280 patiënten minder dan tijdens de piek van 9 november, toen er nog 1.474 op intensieve lagen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Ook het aantal patiënten dat overlijdt aan Covid-19 is gedaald. In de periode van 13 tot 19 november stierven gemiddeld elke dag 170 mensen. Dat is 14,8 procent minder dan een week eerder. Sinds de uitbraak van de pandemie bezweken in België 15.618 patiënten aan Covid-19.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.