OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen op hoogste niveau sinds midden december, maandag meer dan 3.600 nieuwe besmettingen

Ook wanneer we de dagcijfers van de laatste week naast die van de week daarvoor leggen, zien we hoe de cijfers de laatste dagen erg gelijk lopen met die van de vorige periode. Soms liggen ze een beetje hoger, soms een beetje lager. Op de laatste dag waarvoor er bevestigde cijfers zijn, maandag 8 maart, waren er 3.678 besmettingen. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 14 december (3.843). Ook de voorlopige cijfers van de dag erna zijn al erg hoog voor een dinsdag: 3.257. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) liggen deze cijfers in de marge van wat te verwachten was, maar moeten we waakzaam blijven. “Het plateau is sowieso erg hoog, dus dit moet een wake-up call zijn dat het snel de verkeerde kant uit kan gaan. In februari zagen we wel een daling in de jojo-beweging, maar die was niet erg diep”, klinkt het.