OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettingen daalt nog maar met 6 procent: ook dinsdag al piek van bijna 13.000 nieuwe gevallen

Zoals biostatisticus Geert Molenberghs gisteren voorspelde , daalt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus vandaag nog maar met 6 procent. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Oorzaak is de piek van meer dan 13.000 besmettingen op maandag 27 december. Ook voor dinsdag 28 december staan er intussen bijna 13.000 in de tabellen, een aantal dat nog niet bevestigd is en dus nog kan stijgen. Die tweede piek zal morgen tot een stijging van de gemiddelde cijfers leiden. Met dank aan de omikronvariant.

Tussen 21 en 27 december werden dagelijks gemiddeld 7.039 coronabesmettingen gerapporteerd, een daling met 6 procent tegenover een week eerder. Gisteren was er nog sprake van een daling met 21 procent. In totaal werden sinds de start van de pandemie al 2.089.657 besmettingen met Covid-19 vastgesteld.

De omikronvariant is volgens de laatste cijfers verantwoordelijk voor zeker 80 procent van de besmettingen in ons land, wat naar verwachting tot een forse stijging van de besmettingen zal leiden. De eerste tekenen daarvan worden nu al zichtbaar. Op maandag 27 december en dinsdag 28 december zijn al zo’n 13.000 besmettingen geregistreerd en een deel van de cijfers is nog niet geconsolideerd. Ze kunnen dus nog stijgen.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen niet meer elke dag lager is dan de week ervoor. Zowel op zondag als op maandag ligt het aantal hoger. Op zondag 26 december werden 4.554 besmettingen opgetekend, een week eerder waren dat er maar 2.840. En op maandag 27 december is sprake van 13.233 besmettingen, terwijl dat er een week eerder 9.093 waren.

Testen

In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 64.898 testen afgenomen, een daling met 10 procent.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 21 en 27 december bedroeg 11,8 procent, een zeer lichte daling met 0,3 procent. De positiviteitsratio op basis van de dagcijfers ligt een pak hoger: op 18,99 procent.

Het reproductiegetal klokt af op 0,91 en dat is 0,14 procent hoger dan de zeven dagen ervoor. Desondanks: een getal onder 1 geeft aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames daalt verder. Tussen 24 en 30 december werden dagelijks gemiddeld 134 mensen in het ziekenhuis opgenomen, een daling met 15 procent. Gisteren was nog sprake van een daling met 20 procent. We zitten daarmee weer op het niveau van de eerste maanden van het jaar, voor de uitbraak van de deltagolf.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land 96.603 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

Op dit moment liggen er 1.812 mensen in het ziekenhuis (-18 procent), van wie er 536 intensieve verzorging nodig hebben (-19 procent).

Overlijdens

Gemiddeld stierven tussen 21 en 27 december nog 30 mensen per dag aan de gevolgen van Covid-19 en ook hier gaat het om een daling (-16 procent) vergeleken met een week eerder. In totaal stierven in ons land al 28.308 mensen aan een coronabesmetting.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.906.949 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.796.387 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking. 4.259.813 mensen kregen al een derde prik. Dat is 37 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.434.040 inwoners minstens deels gevaccineerd, dat is 81,68 procent van de volledige bevolking. 5.394.611 onder hen zijn volledig ingeënt, of 81,08 procent van de volledige bevolking. 2.740.647 Vlamingen (41,19 procent) kregen een boosterprik.

