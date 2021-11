OVERZICHT. Gemiddeld 10.081 nieuwe besmettingen per dag, stijging met 39 procent

Oostenrijk­se lockdown voor vaccinwei­ge­raars oogst lof en tegenwind bij uitgeweken Vlamingen

Om het fors stijgend aantal infecties met het coronavirus in te dijken, gaat Oostenrijk een lockdown voor niet-gevaccineerden invoeren. De aankondiging maakt emotionele reacties los, ook bij Vlamingen die in het land wonen. Gwenda Lemmens (46) is ingeënt en juicht het initiatief toe. Carl Doclo (52) heeft geen vertrouwen in coronavaccins en reageert woedend. “We wonen hier drie jaar, maar willen nu zo snel mogelijk naar Bulgarije”, zegt hij.

