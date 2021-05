OVERZICHT. Festivals terug van weggeweest: zo ziet onze muziekzomer er tot nu toe uit

Na de versoepelingen die het Overlegcomité in het vooruitzicht heeft gesteld, kunnen we ons weer verheugen op een - al dan niet beperkte - festivalzomer. Sommige organisatoren verwelkomden de versoepelde coronamaatregelen met open armen, terwijl anderen ze dan weer net te laat vonden komen. Een overzicht.

Rock Werchter afgelast

Een “normale” editie van Rock Werchter zal deze zomer niet doorgaan, maar zal pas volgend jaar worden georganiseerd. Wel zou de organisatie achter het festival “plannen voor deze zomer aan het uitwerken zijn”. Wat die plannen concreet inhouden, is nog niet bekend.

Volledig scherm Ook dit jaar zal de festivalweide van Rock Werchter er leeg uitzien. © Gregory Van Gansen / Photo News

Suikerrock krijgt alternatieve versie

De organisatie van het Tiense festival Suikerrock, dat in normale tijden eind juni plaatsvindt, heeft bekendgemaakt dat ze een alternatieve versie zullen regelen. Wanneer die er zal komen, is nog niet geweten. Organisator Walter Kestens liet weten dat hij tevreden is met de recente beslissingen van het Overlegcomité, maar dat het te laat is om nog een volwaardige editie van het festival te organiseren.

Volledig scherm Suikerrock in Tienen. © Bollen

Couleur Café verzet naar volgend jaar

Het Brusselse festival Couleur Café gaat niet door. Het festival wordt in normale omstandigheden eind juni georganiseerd, maar is nu verzet naar de zomer van 2022.

Volledig scherm © Couleur Café

Gent Jazz gaat door

Voor jazzfans is er goed nieuws. Bertrand Flamand, de organisator van het festival Gent Jazz, kondigde aan dat het festival zal doorgaan. “We hopen 2.500 mensen te mogen ontvangen, of toch minstens 2.000. Dit zal ongelooflijk veel deugd doen”, zegt hij. De jazzmuziek zal in Gent en omstreken weerklinken van 8 tot 17 juli.

Volledig scherm Gent Jazz in 2019. © Wannes Nimmegeers

Reggae Geel geannuleerd

De organisator van Reggae Geel Kris Eelen liet al weten dat het festival voor het tweede jaar op rij niet zou doorgaan. Normaal gezien stond het gepland op 7 en 8 augustus, een week voor grote festivals zonder social distancing mogelijk zullen worden. “Met een kleinschalige editie voor 5.000 mensen zoals toegelaten zou zijn, komen we niet uit de kosten. We gaan nu dus voor een volwaardige editie volgend jaar”, klinkt het.

Volledig scherm Reggae Geel in 2018. © Vanderveken

Nog twijfel over Antilliaanse Feesten

De organisatie van de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten weet nog niet of er dit jaar een editie zal komen. Normaal zou het festival plaatsvinden op 13 en 14 augustus, maar voorlopig is daar nog geen zekerheid over. “In ons hoofd was de beslissing al genomen, maar nu gaan we alles nog eens herbekijken. Eerst moeten we intern afstemmen of we het eventueel zien zitten om het festival te organiseren, nadien zouden dan contacten met onze partners en de lokale overheid volgen”, aldus woordvoerster Freya Verschueren.

Volledig scherm Enkele sfeerbeelden van de Antilliaanse Feesten. © RV / Nattida Jayne Kanyachalao

Alcatraz

Ook goed nieuws voor de metalheads onder ons. Het metalfestival Alcatraz zal de inwoners van Kortrijk ook dit jaar oorsuizen bezorgen. Het festival gaat door van 12 tot en met 15 augustus.

Volledig scherm © Henk Deleu

Pukkelpop: “Full force naar een prachtige editie”

Ook het Hasseltse festival Pukkelpop start dit jaar op donderdag 19 augustus en zal duren tot en met zondag 22 augustus. Dat liet organisator Chokri Mahassine reeds weten. Momenteel is de organisatie druk bezig met het afstemmen van de festivalplannen op de beslissingen van het Overlegcomité.

Volledig scherm Pukkelpop is er dit jaar opnieuw. © Stefaan Temmerman

Tomorrowland wil 200.000 fans lokken

Ook de fans van Tomorrowland kunnen een aantal data in hun agenda omcirkelen. Het eerste weekend van het dancefestival in Boom begint op vrijdag 27 augustus en duurt tot en met zondag 29 augustus. Het tweede weekend zal plaatsvinden van vrijdag 3 september tot en met zondag 5 september. De organisatie streeft naar 200.000 muziekfans per weekend.

Volledig scherm Tomorrowland in 2019. © Joel Hoylaerts/Photo News