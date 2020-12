OVERZICHT. Er liggen minder dan 3.000 coronapatiënten in ziekenhuis, het laagste aantal sinds 20 oktober, maar dalende trend valt stil

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vrijdag gezakt tot 2.939, het laagste aantal sinds 20 oktober. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Maar de daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag komt steeds meer tot stilstand, met nog gemiddeld 188 opnames per dag in de voorbije 7 dagen, een minieme daling van een procent.

In de periode van 1 december tot 7 december werden per dag gemiddeld 2.165 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 2 procent. Dat is opnieuw iets meer dan het gemiddelde van gisteren (2.163) en eergisteren (2.133). Volgens het laatst bekende dagcijfer werden er op maandag 7 december 3.299 besmettingen geregistreerd, op zondag 6 december waren dat er 590 en op zaterdag 5 december 1.100. Hier speelt wellicht een weekendeffect: mensen wachten vaak tot na het weekend om naar de dokter te gaan. Vandaar de lagere aantallen op zaterdag en zondag.

In alle Vlaamse provincies behalve Limburg stijgt aantal nieuwe dagelijkse besmettingen. In Antwerpen gaat het om een stijging van 1 procent, in Oost-Vlaanderen 4 procent, in Vlaams-Brabant 5 procent en in West-Vlaanderen zelfs 18 procent. Het reproductiegetal ligt overal in Vlaanderen boven 1, behalve in Limburg.

Viroloog Marc Van Ranst verwacht dat we heel snel voor heel het land een R-waarde boven de 1 gaan krijgen. Dat betekent dat één besmette persoon gemiddeld meer dan één andere persoon besmet met het coronavirus. Volgens Van Ranst zijn bijkomende “lockdownachtige” maatregelen onvermijdelijk als mensen de regels aan hun laars blijven lappen. Hij vindt ook dat er meer controle op telewerk moet zijn, omdat vele kleinere bedrijven telewerk niet ernstig nemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De incidentie, het aantal besmettingen de afgelopen 14 dagen per 100.000 inwoners, is wel verder met 41 procent gedaald naar 266,7. Vooraleer er sprake kan zijn van nieuwe versoepelingen, moet dat cijfer minstens drie weken onder de 100 blijven.

Het totale aantal positieve tests komt zo voor het eerst uit boven de 600.000, met 600.397 om exact te zijn. Vanwege de verschillende teststrategieën is dat evenwel een onderschatting van het echte aantal besmettingen.

Ziekenhuisopnames

De daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag komt steeds meer tot stilstand, met nog gemiddeld 188 opnames per dag in de voorbije 7 dagen, een minieme daling van -1 procent. In totaal liggen er vrijdag ook 657 patiënten op intensieve zorg. Dat is eveneens een minieme daling van -1 procent.

Volgens de meest recente cijfers liggen er momenteel 2.939 coronapatiënten in het ziekenhuis (-2 procent), waarvan er 657 op intensieve zorgen liggen (-1 procent).

Overlijdens

In de periode van 1 tot 7 december zijn er dagelijks gemiddeld 98 mensen aan het coronavirus overleden in ons land. Dat is een daling met 17,2 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen stierven in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.692 mensen aan het coronavirus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Het aantal testen is opnieuw gestegen tot dagelijks gemiddeld 30.337 testen. Dat is een stijging van 3 procent in vergelijking met het vorige zevendaags gemiddelde. Sinds maandag 23 november kunnen weer mensen zonder symptomen getest worden. In België zijn sinds het begin van de epidemie al meer dan 6,2 miljoen tests uitgevoerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, ligt nu op 8,6 procent, een lichte daling ten opzichte van een week eerder. Dit cijfer moet naar 3 procent dalen om versoepelingen mogelijk te maken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: