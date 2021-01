OVERZICHT. Ene na de andere school sluit door Britse variant: duizenden scholieren in quarantaine

De ene na de andere school sluit in paniek de deuren nadat er besmettingen met de Britse variant werden vastgesteld. Een basisschool in Edegem gaat een week dicht na twee positieve testen en 1.400 scholieren van het Sint-Jozefsinstituut in Kontich moeten tot minstens 24 januari thuis blijven.

De Britse variant zaait niet alleen onrust in het woonzorgcentrum in Houthulst. Tal van leerlingen kregen afgelopen weekend te horen dat hun school vandaag, maandag, niet open gaat. Onder meer basisschool OLFA Elsdonk in Edegem bij Antwerpen gaat deze week dicht. Daar werden twee besmettingen met de Britse variant vastgesteld, zo meldt de school in een brief naar de ouders. De 540 leerlingen en personeelsleden moeten onmiddellijk voor tien dagen in quarantaine. Alle leerlingen en personeelsleden van de kleuter- en lagere school worden deze namiddag op school getest door een team van het UZA.

Quote Er is geen reden tot ongerust­heid, maar alle betrokken personen moeten wel in quarantai­ne gaan. Dat zal om duizenden mensen gaan, maar we willen niets over het hoofd zien Bart Seldeslachts, Burgemeester Kontich

Ook de 1.450 leerlingen en 250 personeelsleden van het Sint-Jozefsinstituut in Kontich moeten in quarantaine. Net als in Edegem is er een besmetting met de Britse variant, weliswaar opgelopen buiten de school. “Er is geen reden tot ongerustheid, maar alle betrokken personen moeten wel in quarantaine gaan”, meldt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “De quarantaine geldt zowel voor de leerlingen, de leerkrachten en het personeel als voor de personen die tot hun gezinnen behoren. Dat wil dus zeggen broers, zussen, echtgenoten, ouders. Dat zal inderdaad om duizenden mensen gaan, maar we willen niets over het hoofd zien. De quarantaineperiode gaat in op 18 januari en duurt zeker al 1 week. Afhankelijk van de testresultaten, kan dit mogelijk nog verlengd worden.

In de Geraardsbergense deelgemeente Viane gaat basisschool Sint-Catharina vandaag niet open nadat 17 leerlingen en 4 leerkrachten besmet zijn met het coronavirus. Of het om de Britse variant gaat, is daar niet duidelijk. Afgelopen vrijdag bleef de school al dicht omdat 3 leerkrachten ziek bleken, waarna werd overgegaan tot testing en contactopvolging. De school blijft zeker tot 22 januari dicht.

In De Brug in Aalst, een basisschool voor bijzonder onderwijs, is de Britse variant opgedoken bij een van de leerlingen. Die school gaat voorlopig niet dicht, maar de directie zegt de nodige maatregelen te hebben getroffen.

