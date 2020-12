OVERZICHT. Elke dag overlijden gemiddeld 95 mensen aan coronavirus, aantal besmettingen en hospitalisaties stijgt verder

Tussen 9 en 16 december werden er gemiddeld 2.535,3 nieuwe coronabesmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging met 15 procent tegenover dezelfde periode een week eerder. Ook het aantal overlijdens door Covid-19 is in stijgende lijn: tussen 9 en 16 december stierven er gemiddeld 94,7 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

Het is al een aantal dagen dat het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land weer aan het toenemen is. Gisteren bedroeg de stijging eveneens 15 procent, de dag daarvoor was er een toename van 12 procent.

Bij het bekijken van de reeds bevestigde dagcijfers, zien we deze week een piek in het aantal nieuwe gevallen op maandag 14 december. Toen werden er 3.831 bevestigde besmettingen geregistreerd. Het is van 23 november geleden dat het er nog zo veel waren, toen op 3.953 gevallen werd afgeklokt.

Op 15 december daalde dat aantal een beetje, tot 3.216. Maandag was de jongste weken wel altijd de dag van de week met de slechtste cijfers. De recentste dag dat er bevestigde dagcijfers zijn, is op woensdag 16 december. Er werden toen 2.833 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

In totaal raakten nu al 623.760 mensen met het virus besmet in België.

Meer testen

Er worden weliswaar elke dag meer testen afgenomen, gemiddeld nu meer dan 36.000 per dag. Onduidelijk is echter of dat er meer getest wordt omdat er meer besmettingen zijn, of dat er omgekeerd meer besmettingen worden vastgesteld omdat er meer getest wordt.

Want terwijl er meer getest wordt, blijft de positiviteitsratio stabiel. Op elke honderd uitgevoerde testen zijn er nu gemiddeld 8 positief, terwijl de drempel hier op maximaal 3 procent ligt. Vandaag is er sprake van een zeer lichte daling van 0,3 procent. Gisteren was de daling (- 0,2 procent) eveneens miniem.

Ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuisopnames kent een stijging van 4 procent op weekniveau. Elke dag komen er nu gemiddeld 186,4 nieuwe patiënten bij. Gisteren werden er 188 patiënten opgenomen, een dag eerder waren het er 199.

De totale ziekenhuisbezetting daalt voorlopig wel nog verder, aangezien er meer mensen het ziekenhuis mogen verlaten. In totaal liggen er nu 2.527 patiënten (-3 procent) met het coronavirus in het ziekenhuis.

Op de afdelingen intensieve zorg gaat het nog om 539 patiënten (-1 procent).

Overlijdens

Tussen 9 en 16 december zijn dagelijks gemiddeld 94,7 mensen overleden aan het coronavirus. Terwijl dat gemiddelde de afgelopen dagen nog daalde, toont het cijfer vandaag een lichte stijging van 2,2 procent.

In totaal zijn inmiddels 18.545 mensen in ons land overleden aan Covid-19.

