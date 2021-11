OVERZICHT. Elke dag meer dan 200 nieuwe ziekenhuisopnames, bijna evenveel als tijdens voorjaarspiek in april

Van 4 tot 10 november zijn elke dag gemiddeld 204 nieuwe COVID-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 24 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van Sciensano. Er liggen meer dan 450 coronapatiënten op intensieve zorgen.

In de periode van 4 tot 10 november zijn elke dag gemiddeld 204 nieuwe COVID-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 24 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. Op woensdag 10 november ging het zelfs om 287 ziekenhuisopnames. Het is van april geleden dat dit aantal zo hoog lag. De ziekenhuizen moeten hun beddencapaciteit voor coronapatiënten weer opschalen.

In de Belgische ziekenhuizen liggen nu 2.270 coronapatiënten, 22 procent meer dan een week eerder. Ook op intensive care zet de stijgende evolutie zich verder. Daar zijn nu al 451 mensen opgenomen, of een stijging met 31 procent. Het is van 10 mei geleden dat er nog zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis lagen.

Besmettingen

Tussen 1 en 7 november raakten ook elke dag gemiddeld 8.236 mensen besmet met het virus (+5 procent).

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen sinds afgelopen dinsdag elke dag hoger is dan dezelfde dag een week eerder. Op dinsdag 2 november waren 11.680 besmettingen, een nieuw dagrecord dit jaar. Het is al van 3 november vorig jaar geleden dat er meer dan 12.000 nieuwe infecties in één dag zijn genoteerd.

Testen

In diezelfde periode werden goed 74.700 testen uitgevoerd, een daling met 12 procent in vergelijking met dezelfde periode week.

Dat resulteert in een positiviteitsratio van 11,9 procent. Het is net geen jaar geleden dat die ratio nog zo hoog scoorde. De R-waarde steeg tot 1,19. Dat betekent dat de epidemie nog in kracht toeneemt.

Het aantal overlijdens steeg tussen 1 en 7 november met 3 procent, tot gemiddeld 22,3 per dag.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad, tot slot, ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 88 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 76 procent minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.748.035 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.603.783 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 87 procent van de volwassenen en 75 procent van de volledige bevolking. 756.965 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.379.736 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,8 procent van de volledige bevolking of 93,2 procent van de volwassenen. 5.327.512 onder hen zijn volledig ingeënt: 80 procent van de bevolking of 92,4 procent van de volwassenen. 448.737 mensen kregen al een derde prik.

