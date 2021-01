OVERZICHT. Een hobbelige vaccinatiecampagne: al meer datums geprikt dan vaccins

Frank Vandenbroucke: "Wedden dat we op tijd klaar zullen zijn?”

Terwijl in andere landen al plannen zijn uitgetekend en zalen vastgelegd waar mensen massaal gevaccineerd kunnen worden, wordt in België een taskforce van 27 personen opgericht. Toch moeten we ons geen zorgen maken, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). "Wij hebben een taskforce opgericht omdat we zo'n ingewikkeld land zijn. Ik heb daar een redelijk goed oog in. Ik wil met jullie een weddenschap aangaan. Tegen het moment dat het vaccin in ons land is, zullen we alles georganiseerd hebben. Als het niet lukt, moet u op mij schieten."