OVERZICHT. Duivelsgekte breekt los in heel het land: Belgen vieren massaal overwinning van Rode Duivels

In Sevilla - waar de match vanavond doorging - verzamelden een 1.000-tal supporters om de Rode Duivels aan te moedigen tijdens hun wedstrijd tegen Portugal. Sinds vanmiddag zat de sfeer er al goed in en allemaal waren ze vastberaden dat de Portugezen het onderspit zouden delven. “De Belgen zijn zoveel beter”, zo zei een vastberaden Lennert Vangenechten bij VTM NIEUWS.

Ook Kat Kerkhofs, de vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, was van de partij in Sevilla. Zij feliciteerde haar man vanuit de tribunes met hun zesde huwelijksverjaardag.

Bij de cafés aan de beurs in Brussel kwam het vermoeden van een overwinning uit toen Thorgan Hazard de bal mooi tussen de doelpalen plaatste. Bier in de lucht, stadion toeters die knallen, rode rookkokers, vreugde kreten alom.

Ook in Vilvoorde verzamelden enkele supporters in lokale cafés. Na veel: ‘Ja, ja, jaaaaaaa, bijna,...’, ‘Oooouh’, ‘woeeeeeh’ en ‘aiaiaiai’ kreten was het dan zo ver. De duivels scoorden hun eerste goal en de supporters gingen zo wat total loss. Het is dan misschien geen volledige straat of volledig Bolwerkplein vol rood geschilderde gezichten. Zich laten horen deden ze goed!

De sfeer zat er goed in op de Oude Markt in Leuven na de goal van Thorgan Hazard. Iedereen vloog elkaar in de armen na de eerste goal op vlak van rust. Bierglazen sneuvelden, maar dat deerde niet. Na affluiten barstte een waar volksfeest los. Aan de langste toog van Europa werd ook Bengaals vuurwerk afgestoken. De politie was massaal aanwezig, maar kon weinig inbrengen tegen de feestende massa.

Ook in Gent is Thorgan Hazard alvast de held van de avond. In de Glasfabriek aan de Oude Dokken ging de menigte meteen uit de bol. Bier vloog de lucht in en confetti in het rond. Gent gaat ook de derde helft stevig vieren.

Putte kleurde vanmiddag al zwart-geel-rood voor de ‘Red Challenge’ van VTM Nieuws en hln.be. Amper enkele uren voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Portugal, in de achtste finale op het EK voetbal, werd het Belgisch voetbalelftal aangemoedigd door zingende, dansende en voetballende Puttenaars.

Schattigste supporters

De prijs voor de schattigste supporters wordt alvast uitgedeeld aan enkele pasgeboren baby’s in het ziekenhuis Jan Palfijn. De baby’s kregen tricolore mutsjes, gehaakt door enkele vroedvrouwen.

In de Kerkstraat in Zelzate supporteren ze vanavond even hard voor KDB en Big Rom als voor Cristiano Ronaldo. Steven Lybaert en zijn Portugese schone Nathalie Joaquin zijn gek van elkaar, maar ook van het spelletje. Normaal staan ze zij aan zij tijdens de matchen van Sporting Lokeren en Benfica, vandaag zitten ze voor één keer in het tegenoverstelde kamp.

Ook het Cultuurhuis De Leest in Izegem is vanavond eventjes tot lokale voetbaltempel omgetoverd. Een honderdtal fans kwamen er de match van de Rode Duivels tegen Portugal op het EK voetbal op groot scherm volgen.

In Vlamertinge verzamelden enkele honderden supporters dan weer aan de kerk. Bij aanvang van de wedstrijd bleef de grote ambiance nog wat uit. “Wellicht hield het regenweer toch wat mensen thuis. Er hadden zo’n 600 mensen gereserveerd, maar bij aanvang van de wedstrijd waren die er nog niet allemaal”, zegt medeorganisator Marc Devroedt.

