OVERZICHT. Druk op ziekenhuizen slinkt verder, aantal nieuwe besmettingen stabiliseert

De druk van de coronapandemie op de ziekenhuizen blijft gestaag slinken. Tussen 22 en 28 april zijn dagelijks gemiddeld 205,6 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 15 procent minder dan in de voorgaande periode, zo blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 22 en 28 april zijn gemiddeld 205,6 coronapatiënten per dag opgenomen in onze ziekenhuizen. Dat is 15 procent minder dan in de voorgaande periode. Het lijkt erop dat de piek van de derde golf op 2 april lag, met toen gemiddeld 274 opnames per dag.

In totaal liggen er momenteel 2.809 patiënten (-9 procent) in de Belgische ziekenhuizen. De dalende trend zet zich aan een trager ritme ook door op de afdelingen intensieve zorg: daar liggen nog 886 (-5 procent) mensen met Covid-19.

Overlijdens

Het aantal overlijdens steeg nog wel licht. Tussen 19 en 25 april stierven per dag gemiddeld 39,9 mensen aan de ziekte, een stijging met 3,3 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. In totaal kostte het coronavirus nu al aan 24.140 mensen het leven.

Besmettingen

Het aantal besmettingen stabiliseert intussen. Tussen 19 tot 25 april hebben elke dag gemiddeld 3.482 mensen positief getest op Covid-19. Dat is ongeveer evenveel als in de voorgaande periode.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we bij de meest recente cijfers een daling in vergelijking met dezelfde dag een week eerder. Bij de oudste cijfers is nog sprake van een stijging.

Testen

Sinds het einde van de paasvakantie wordt er opnieuw meer getest. Zo werden er tussen 19 en 25 april gemiddeld 44.124 tests uitgevoerd. Dat is een stijging met 10 procent.

Positiviteitsratio

Doordat er meer wordt getest, daalt de positiviteitsratio slechts lichtjes tot 8,8 procent. Dat wil zeggen dat van 100 afgenomen coronatests er gemiddeld 8,8 positief blijken te zijn. Gisteren was dat nog 8,9. Hoe lager het getal, hoe beter.

Het reproductiecijfer bedraagt nu 0,89. Een cijfer onder 1 geeft aan dat de epidemie aan het vertragen is.

Vaccinaties

Bijna een kwart van de bevolking (24,3 procent) heeft intussen een eerste doses van een coronavaccin ontvangen. Dat komt neer op 2.798.456 mensen. 765.793 mensen hebben ook al een tweede prik gekregen, goed voor 8,3 procent van de bevolking.

In Vlaanderen is 25,24 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd, goed voor 1.673.108 inwoners. 437.773 onder hen of 6,60 procent is volledig ingeënt.

Bekijk hieronder ook de vaccinatiecijfers uit uw gemeente:

