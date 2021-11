OVERZICHT. Druk op ziekenhuizen neemt toe: deze maatregelen worden getroffen

De verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen komen steeds meer onder druk te staan nu de coronacijfers opnieuw al een tijdje aan het stijgen zijn. In sommige ziekenhuizen worden operaties uitgesteld, in andere worden er zelfs operatiezalen gesloten. Een overzicht van de maatregelen die genomen worden.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) gaat vanaf morgen vijf operatiezalen sluiten. Het ZOL telt momenteel 47 patiënten met Covid-19, van wie er elf op intensieve zorgen liggen. “Op deze manier willen we personeel en bedden vrijmaken voor coronapatiënten.” Ook lanceert het ziekenhuis een oproep om verpleegkundigen te vinden om tijdelijk versterking te bieden.

Het ZOL is niet het enige Limburgse ziekenhuis dat gedwongen wordt om de reguliere zorg terug te schroeven. Afgelopen dinsdag besliste het Jessa Ziekenhuis in Hasselt ook al om dat te doen. “Waar we in de tweede en derde golf elke dag maar vijf operaties met een verblijf op intensieve zorg konden uitvoeren, dienen we dit vanaf volgende week terug te brengen tot drie”, zo liet medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis Jos Vandekerkhof toen weten. Verder wordt er opnieuw slechts één bezoeker toegelaten en bij voorkeur één vaste bezoeker.

Door operatiezalen te sluiten, worden operaties onvermijdelijk uitgesteld. Dat gebeurde ook al in UZ Leuven waar een patiënt op het laatste moment van de operatietafel werd gehaald. De hersenoperatie van de 58-jarige Guy Van Rompaey werd afgeblazen omdat er te weinig plaats was op intensieve zorg. “Die ochtend kwamen er coronapatiënten binnen in acute nood. Dit toont pijnlijk aan welke moeilijke keuzes onze artsen moeten maken als het aankomt op het evenwicht tussen Covid-19-zorg en reguliere zorg”, reageerde professor Johan Van Loon.

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle wordt het ook opnieuw drukker. Alle bedden voor coronapatiënten zijn ingenomen op intensieve zorgen en de corona-afdeling is sinds woensdag opnieuw opgeschaald. “Dat betekent in de praktijk dat je capaciteit afbouwt voor de dienst Heelkunde. Op dit ogenblik is het nog haalbaar en hoeven er geen operaties uitgesteld te worden. We moeten wel meer plannen en dag per dag bekijken wat de capaciteit is. Er worden gevaccineerden en niet-gevaccineerden opgenomen in ons ziekenhuis maar de niet-gevaccineerden zijn wel in de meerderheid. Dat percentage varieert”, zegt zorgmanager Bart Nouwen van AZ Sint-Maria.

Quote Er is geen enkele reden waarom we plaatsen moeten voorbehou­den voor coronapa­tiën­ten, terwijl dat voor mensen met een hartin­farct of kanker niet zou gebeuren. Frank Vermassen, hoofdarts in het UZ Gent

UZ Gent zegt dan weer geen bedden vrij te houden voor coronapatiënten. “We gaan geen voorrang geven aan coronapatiënten, daar is geen draagvlak meer voor”, zegt Frank Vermassen, hoofdarts in het UZ Gent. “Als ziekenhuis het onze taak om alle patiënten een zo optimaal mogelijke zorg te verlenen. Dat moet op een efficiënte manier gebeuren, wat betekent dat het niet meer verantwoord is om één bepaalde groep patiënten te privilegiëren over andere. Er is geen enkele reden waarom we plaatsen moeten voorbehouden voor coronapatiënten, terwijl dat voor mensen met een hartinfarct of kanker niet zou gebeuren.” De overheid vraagt ziekenhuizen nochtans om 25 procent van hun bedden vrij te houden. “Dat kan wel zijn", reageert Vermassen bij VTM NIEUWS. “Maar die bedden zijn er op dit moment niet. Dat sluit niet uit dat coronapatiënten nog steeds de optimale zorg zullen krijgen, alleen stellen we geen andere zorg meer uit."

Elders voert men het Covid Safe Ticket (CST) in voor bezoekers. Zo is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk om patiënten te bezoeken in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde zonder CST.

Ook het Sint-Trudo Ziekenhuis (Sint-Truiden) vraagt aan bezoekers een geldig CST. Het ziekenhuis benadrukt dat die regel enkel geldt voor bezoekers. Niet-gevaccineerden krijgen nog steeds de juiste zorg.

