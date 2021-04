OVERZICHT. Druk op ziekenhuis nog steeds groot, aantal overlijdens neemt fors toe

In de week van 5 tot en met 11 april werden elke dag gemiddeld 254,1 patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 3 procent in vergelijking met een week geleden. De druk op ziekenhuizen blijft wel hoog, met momenteel 899 coronapatiënten op intensieve zorg.

Het is de vierde dag op rij dat de gemiddelde ziekenhuisopnames op weekniveau dalen. In de week van 5 tot en met 11 april werden iedere dag gemiddeld 254,1 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen.

Er liggen in totaal nu nog 3.084 mensen in het ziekenhuis, een stijging met 6 procent. Het is vooral op de afdelingen intensieve zorg dat de druk erg groot blijft. Daar zijn nu 899 bedden bezet, 8 procent meer. Het is al van eind november geleden dat die bezetting nog zo hoog was.

Vrijdag trok Sciensano-viroloog Steven Van Gucht daar al over aan de alarmbel. Volgens hem zijn zo goed als alle 2.000 erkende IC-bedden nu ingenomen door Covid- én niet-Covid-patiënten. Mogelijk overschrijden we deze week de drempel van 1.000 bezette Covid-bedden.

Overlijdens

De overlijdens blijven intussen fel toenemen, al was die toename volgens virologen verwacht. Dit cijfer komt altijd enkele weken later dan de andere, en is nog een gevolg van de verhoogde ziekenhuisopnames van de voorbije weken.

In de week van 5 tot en met 11 april stierven elke dag 43,1 mensen met Covid-19. Dat is een stijging met maar liefst 46,6 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal zijn in België nu al 23.473 mensen overleden na een coronabesmetting.

Besmettingen

In dezelfde periode zijn er per dag gemiddeld 3.558 besmettingen bijgekomen, een daling met 20 procent tegenover de week daarvoor.

In totaal raakten nu 925.476 mensen besmet met het coronavirus in ons land.

Het gemiddelde werd echter vertekend door de extra feestdag van paasmaandag die nog steeds in de vergelijkingsperiode zit. Dat is ook te zien aan de dagcijfers. Op maandag 5 april zijn slechts 1.572 besmettingen vastgesteld tegenover 6.147 de maandag ervoor. Reden is omdat er op paasmaandag veel minder getest is. Op dinsdag 6 april gaat het om 5.182 tegenover 5.190 de dinsdag ervoor.

Testen

Ook het zevendaags gemiddelde van het aantal testen is daardoor gedaald tot 45.245 per dag, een daling met 29 procent.

De positiviteitsratio stijgt verder licht tot 8,9 procent (een stijging met 1,1 procent). Dat betekent dat van alle 100 testen er 8,9 positief zijn.

Vaccinaties

Tot slot blijkt uit de gegevens nog dat zeker 1.855.977 Belgen een eerste prik met een coronavaccin hebben gekregen, wat neerkomt op 16,1 procent van de bevolking. 620.032 mensen kregen ook al een tweede prik en zijn volledig beschermd. Bij hen gaat het om 5,4 procent van de bevolking.

In Vlaanderen kregen 1.093.889 inwoners al minstens een eerste spuitje, of 16,5 procent. 375.425 onder hen of 5,66 procent, zijn volledig beschermd.

