OVERZICHT. Druk op de ziekenhuizen blijft afnemen: 657 patiënten op intensieve zorg

Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen en op de intensieve zorg blijft afnemen. Dat blijkt vandaag uit de voorlopige cijfers van Sciensano. Er liggen nog 2.024 patiënten in de ziekenhuizen (-18 procent), van wie 657 op intensieve zorg (-13 procent). Het gemiddeld aantal besmettingen stijgt wel zeer licht (+2 procent). Er werden elke dag gemiddeld 2.993 nieuwe besmettingen geregistreerd.

In de periode van 6 tot 12 mei werden elke dag gemiddeld 154,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 14 procent in vergelijking met een week eerder.

De druk op de ziekenhuizen neemt dus verder af. Momenteel liggen er 2.024 coronapatiënten in de ziekenhuizen (-18 procent in vergelijking met vorige week), van wie er 657 op de afdeling intensieve zorg liggen. Dat is een daling met 13 procent in vergelijking met vorige week.

Besmettingen

Tussen 3 en 9 mei werden er elke dag gemiddeld 2.993 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is, na twaalf dalingen op rij, weer een lichte stijging met 1 procent in vergelijking met een week eerder. Gisteren ging het nog om een kleine daling van 2 procent, een week geleden om een van 15 procent. Sinds eind april blijft het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen op weekbasis rond de 3.000 per dag schommelen.

In totaal raakten nu al 1.023.583 mensen besmet.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we bij de meest recente cijfers op vier verschillende dagen een stijging in vergelijking met dezelfde dag een week eerder.

Positiviteitsratio

Het aantal tests steeg op weekbasis wel met 11 procent, tot gemiddeld bijna 52.590 per dag. De positiviteitsratio blijft zo nog verder dalen, tot 6,4 procent. Dat wil zeggen dat van 100 afgenomen coronatests er gemiddeld 6,4 positief blijken te zijn. Hoe lager het getal, hoe beter.

Overlijdens

Het aantal overlijdens daalt nog licht. Tussen 3 en 9 mei stierven dagelijks gemiddeld 36,9 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting (0,8 procent). Al 24.630 mensen stierven in ons land aan Covid-19.

Vaccinaties

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat al 3.704.273 Belgen minstens één keer gevaccineerd werden, wat overeenkomt met 32,2 procent van de volledige bevolking. 1.116.292 Belgen zijn volledig gevaccineerd, of 9,7 procent van de totale bevolking.

In Vlaanderen is 32,8 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd, goed voor 2.174.047 inwoners. 626.492 onder hen of 9,45 procent is volledig ingeënt.

