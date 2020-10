OVERZICHT. Dit zijn de regels van de “verstrengde lockdown”: herfstvakantie verlengd, geen bezoek meer thuis en niet-essentiële winkels gesloten

LIVE. België opnieuw in lockdown: niet-essentiële winkels sluiten, geen bezoek meer toegelaten thuis, contactbe­roe­pen stopgezet - Volg hier om 19 uur persconfe­ren­tie Overlegco­mité

18:43 De federale en deelstaatregeringen zitten sinds 13 uur opnieuw samen op een Overlegcomité. Dat overleg was al voorzien, onder meer om de sluiting van de horeca te evalueren, maar nu worden ook nieuwe verstrengingen aangekondigd. Volg alle ontwikkelingen over Covid-19 in dit liveblog.