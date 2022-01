OVERZICHT. Dit zijn de nieuwe quarantaineregels in het onderwijs: ‘regel van vier’ verdwijnt

Hoe omikron de maatschap­pij verziekt: bedrijven lopen leeg door zieken, maar vooral door quarantai­nes

De snelle toename van zieken en mensen in quarantaine dreigen in een pak sectoren het werk onmogelijk te maken. Zo zijn onder meer 1 op 20 Vlaamse scholen gesloten en is 1 op 10 voltijdse arbeidskracht in de ziekenhuizen afwezig. Bij de KMO’s is het pompen of verzuipen, met in 1 op 20 bedrijven zelfs niémand meer om te werken. “Gemiddeld is 6% van het personeel nu afwezig. Dat lijkt niet veel, maar het is énorm: in normale wintermaanden is dat 3 keer minder”, zegt VOKA. Of hoe omikron de mensen misschien wel minder ziek maakt, maar de maatschappij des te meer.

