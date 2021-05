OVERZICHT. Dit weten we al van het Overlegcomité

ACV weigert cao te tekenen rond loonmarge van 0,4 procent

10 mei De christelijke vakbond ACV weigert een cao te tekenen rond een loonmarge van 0,4 procent. Dat zegt woordvoerder David Vanbellinghen na afloop van een vergadering van het bestuur van de vakbond over het bemiddelingsvoorstel van de regering over de lonen. Wel wil ACV nog rond de tafel zitten over andere onderwerpen, zoals het minimumloon, einde loopbaan en mobiliteit.