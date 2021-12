OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist

Omikrontsuna­mi komt snel en fel: “Nieuwe variant maakt even ziek als delta”

Dat er een omikrontsunami op ons af komt, daarover twijfelt niemand meer. Grote onzekerheid is er nog over de ernst van de nieuwe mutant. De projecties die in Nederland tot een harde lockdown hebben geleid, gingen ervan uit dat die niet zomaar een zware verkoudheid geeft maar even ziek maakt als delta. Dat inzicht maakt volgens Geert Molenberghs opgang onder experts.

8:52