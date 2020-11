OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: winkels weer open, twee gasten voor singles op kerst

Ons land blijft momenteel in alarmfase 4, de allerhoogste fase. Volgens de modellen zullen de cijfers pas midden januari laag genoeg zijn om de maatregelen wat los te laten. Een derde golf zal immers nog zwaarder zijn dan een tweede golf, aldus De Croo.

Winkels mogen vanaf dinsdag 1 december weer de deuren openen, mits strikte voorwaarden. “Fun shopping kan niet”, aldus De Croo. Winkelen doen we dus alleen. Klanten dienen een mondmasker te dragen en altijd de handen te ontsmetten. Winkeluitbaters zullen verantwoordelijk gesteld worden om de wachtrijen voor hun zaak volgens de regels te laten verlopen, en klanten moeten afstandsregels respecteren. De Croo roept iedereen op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en terug huiswaarts te keren als het te druk is. Vlaams minister-president Jan Jambon roept op om zoveel mogelijk lokaal te kopen.

Kerst zal dit jaar binnen het eigen gezin gevierd worden. Maar niemand moet alleen blijven. Alleenstaanden mogen met kerstavond of op kerstdag (maar niet op oudejaarsavond of op nieuwjaarsdag) hun beide contacten tegelijk uitnodigen. Dat wordt de enige versoepeling wat de feestdagen betreft. Voor gezinnen blijft maar één extra persoon welkom. De avondklok blijft gelden en er komt een nationaal vuurwerkverbod op oudejaarsavond. Met kerst moeten we proberen een punt te zetten achter een absoluut rampzalig jaar, aldus De Croo, en “laat ons er vooral voor zorgen dat kerstmis niet het begin wordt van een nieuw rampzalig jaar.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) beklemtoonde vanavond in Terzake dat het niet de bedoeling is dat families in open lucht met elkaar afspreken: groepjes moeten zich in het openbaar beperken tot vier personen, zoals nu ook al de regel is, tenzij het aantal gezinsleden groter is dan vier.

Niet-essentiële reizen blijven ten sterkste afgeraden. “Voorzichtigheid blijft absoluut het ordewoord”, aldus De Croo. Daarom worden er grenscontroles ingevoerd om te checken of mensen die terugkeren uit het buitenland het Passenger Locator Form hebben ingevoerd en er wordt gecontroleerd of de mensen die terugkeren uit rode zones de quarantaineregels respecteren.

Musea mogen vanaf dinsdag weer bezoekers ontvangen. Uiteraard mits respect voor de afstandsregels.

Zwembaden gaan vanaf dinsdag eveneens weer open.

Voorts blijven de maatregelen die nu al van kracht zijn, gewoon gelden. Contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zullen dus nog geduld moeten uitoefenen. Ook de horeca blijft dicht. In principe is dat tot 1 februari. Op 15 januari is er wel nog een evaluatie voorzien. De redenering daarachter is dat we pas vanaf 15 januari in een veilige zone zullen zitten.