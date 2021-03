OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: scholen week vroeger dicht, contactberoepen opnieuw dicht, winkelen op afspraak

• De niet-medische contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, massage- en pedicuresalons, tatoeëerders, piercingstudio’s en bemande zonnebankcentra zijn nog geen maand open na de vorige sluitingsperiode, maar moeten vanaf zaterdag opnieuw de deuren sluiten.

• Ook de niet-essentiële winkels moeten vanaf zaterdag opnieuw dicht voor een periode van vier weken, al kunnen klanten op afspraak winkelen. Een persoon mag hierbij vergezeld worden van "maximum één ander persoon die onder hetzelfde dak woont”. Grote winkels mogen maximaal 50 personen tegelijk ontvangen. Funshoppen in groep is uit den boze.

• Onze ‘buitenbubbel’ moet de komende weken weer kleiner en wordt teruggeschroefd van maximaal 10 naar maximaal 4 personen.

• De scholen gaan een week eerder dicht, vanaf maandag 29 maart in plaats van bij de start van de paasvakantie op maandag 5 april, en dat zowel in het lager als in het secundair onderwijs. De fysieke lessen worden opgeschort. Wat dit betekent voor de paasexamens in het secundair is nog niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor het basisonderwijs. “Aan onze lagere scholen kunnen we niet vragen om op twee dagen over te schakelen naar afstandsonderwijs”, reageerde topman Lieve Boeve van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.



Het kleuteronderwijs en de kinderopvang blijven wel open. Bedoeling is nog steeds dat op maandag 19 april alle scholen opnieuw open kunnen.

• Telewerken is en blijft verplicht. Bedrijven die de telewerkregels niet volgen riskeren, vanaf nu strengere straffen, tot sluiting toe.

• De avondklok in ons land blijft onveranderd en wordt dus niet verstrengd.

• Er komt in ons land geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen.

• Het verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland blijft wel van kracht. De politiecontroles aan de landsgrenzen worden opgevoerd.

• Het Overlegcomité lijkt rond buitenschoolse activiteiten en jeugdkampen zonder overnachting in de paasvakantie alles te houden zoals het was. Deze worden dus niet opgeschort. Maximum 10 kinderen mogen deelnemen aan een buitenschoolse activiteit of jeugdkamp. De activiteiten voor 13-jarigen en ouder moeten in de openlucht plaatsvinden. Voor wie jonger is dan 13, wordt met aandrang gevraagd om de activiteiten eveneens in de buitenlucht te houden. De aanbeveling maximum één hobby per kind blijft gelden

“Dit is net het omgekeerde wat wij met de experts initieel gevraagd hadden”, reageeerde viroloog Steven Van Gucht hierover in Het Journaal (Eén). “Scholen zijn prioritair, wij hebben altijd gezegd om eerst een rem op de buitenschoolse activiteiten te zetten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders een rem zetten op de hobby’s van hun kinderen.”

