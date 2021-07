OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: scherpere regels voor reizigers en Covid Safe Ticket voortaan ook voor kleinere evenementen

Tijdens het Overlegcomité vandaag werden geen echte versoepelingen of verstrengingen doorgevoerd, maar is wel beslist om reizigers die terugkeren uit Europese landen waar gevaarlijke coronavarianten circuleren, strenger op te volgen. Daarnaast kan vanaf 13 augustus ook het Covid Safe Ticket worden gebruikt voor outdoor evenementen vanaf 1.500 bezoekers.

Wie terugkomt uit zones binnen de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke varianten van het coronavirus circuleren en wie nog niet volledig gevaccineerd is, moet op dag 1 en dag 7 een PCR-test afleggen, ongeacht de kleur van de zone. Wie een positieve test aflegt, moet voor tien dagen in quarantaine. Dat deelt premier Alexander De Croo (Open Vld) vandaag mee na afloop van het Overlegcomité.

De test op dag 1 vervalt als de reiziger al een PCR-test aflegde tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst in ons land. Momenteel bevindt evenwel geen enkel land binnen Schengen zich in de situatie waar de circulatie van varianten zo hoog ligt dat die maatregel nodig is, aldus De Croo.

Meer controles

Daarnaast heeft het Overlegcomité ook beslist om de controles op te voeren voor mensen die terugkeren uit het buitenland, vooral in de luchthavens en in de treinstations. Er wordt gecontroleerd of reizigers het PLF-formulier hebben ingevuld en of ze beschikken over een digitaal coronacertificaat. Daarnaast wordt er samengewerkt met de deelstaten voor een meer nauwgezette opvolging van de testverplichting.

De Croo beklemtoont ook het belang van de “niet-farmaceutische interventies”, zoals het dragen van een mondmasker, afstand houden en ventilatie en verluchting. Mondmaskers blijven aangeraden op openbaar vervoer, in winkels en andere drukke plaatsen. De premier wijst er ook op dat het minstens even belangrijk is om die regels niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland toe te passen.

Covid Safe Ticket

Vanaf 13 augustus kan het Covid Safe Ticket worden gebruikt voor outdoor evenementen vanaf 1.500 bezoekers, zegt De Croo verder. De negatieve PCR-test zal maximaal 48 uur voordien mogen afgenomen zijn.

Het Covid Safe Ticket zou vanaf 13 augustus worden gehanteerd om toegang te bieden tot grote evenementen, zoals Pukkelpop. Er was een drempel voorzien van 5.000 bezoekers. Die is verlaagd tot evenementen van 1.500 gasten buitenshuis. Vanaf 1 september gaat het ook over indoor evenementen.

Het ticket zal iedereen die volledig gevaccineerd is, recent negatief testte of antilichamen heeft na een besmetting met het coronavirus in de laatste zes maanden toegang geven tot massa-evenementen. Tot nu toe was steeds sprake van een PCR-test die maximaal 72 uur oud was. Nu is beslist dat die hoogstens 48 uur oud mag zijn.

Maakt men geen gebruik van de mogelijkheden van dat Covid Safe Ticket, dan kunnen evenementen nog steeds doorgaan, maar dan met mondmasker, afstandsregels en grotere restricties, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

De situatie op dit moment is “niet heel zeker”, zegt Jambon, verwijzend naar het stijgende aantal besmettingen, dat zich voorlopig nog niet reflecteert in een stijging van het aantal ziekenhuisopnames of overlijdens. Maar “we mogen daar niet te vroeg victorie over kraaien”, aldus de Vlaams minister-president. “De lopende weken moeten duidelijk maken of dat inderdaad onder controle blijft.”

Jeugdkampen

Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen ook aan om nu toch “maximaal in te zetten” op het vooraf testen van begeleiders en jongeren op het coronavirus. Daar was de afgelopen weken wat discussie over ontstaan.

Een verplichting om jongeren en begeleiders te testen op het coronavirus voor ze op kamp vertrekken komt er uiteindelijk niet, maar het Overlegcomité heeft wel beslist om “aan te bevelen” om daar “maximaal op in te zetten”. Dat moet “voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken”, klinkt het in de officiële communicatie van het Overlegcomité die na afloop werd verspreid.

