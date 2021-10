OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: coronapas in horeca en fitness, opnieuw mondmasker op in de winkel

Vandenbrou­c­ke: “We moeten veel voorzichti­ger worden in ons dagelijks leven”

17:47 Het laatste verslag van de RAG (Risk Assesment Group) toont aan dat er wel degelijk sprake is van een epidemische noodtoestand, de voorwaarde om de pandemiewet te activeren. Dat heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd in de Kamer, kort voor de start van het Overlegcomité. “Deze epidemie maakt overal slachtoffers, we moeten daarom veel voorzichtiger worden in ons dagelijks leven. We tellen nu gemiddeld 121,3 ziekenhuisopnames per dag, de helft daarvan in Vlaanderen. Het virus begrijpt het verschil tussen het Frans en het Nederlands niet erg goed”, aldus Vandenbroucke.