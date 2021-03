OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: contactberoepen opnieuw dicht, winkelen op afspraak

• Ook de niet-essentiële winkels moeten vanaf zaterdag opnieuw dicht voor een periode van vier weken, al kunnen klanten op afspraak winkelen. Een persoon mag hierbij vergezeld worden van "maximum één ander persoon die onder hetzelfde dak woont”. Grote winkels mogen maximaal 50 personen tegelijk ontvangen. Funshoppen in groep is uit den boze.

• De scholen gaan een week eerder dicht, vanaf maandag 29 maart in plaats van bij de start van de paasvakantie op maandag 5 april, en dat zowel in het lager als in het secundair onderwijs. De fysieke lessen worden opgeschort. Het kleuteronderwijs en de kinderopvang blijven wel open. Bedoeling is nog steeds dat op maandag 19 april alle scholen opnieuw open kunnen.