OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: contactberoepen open op 26 april, op 8 mei heropening terrassen en extra knuffelcontact

Van Gucht: "Er zijn geen marges meer in ziekenhui­zen”

16:33 In België zijn er geen marges meer in de ziekenhuizen en op de diensten intensieve zorg. Versoepelingen moeten dus voorzichtig en gefaseerd doorgevoerd worden. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vanmiddag gezegd in ‘Het Journaal’ op Eén.