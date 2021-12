OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: bioscopen, theaters en concertzalen moeten sluiten. Ook sportwedstrijden in openlucht gaan weer op slot

PFAS gevonden in onze landbouw­pro­duc­ten, maar “actieli­miet nergens overschre­den”

Er zit wel degelijk PFAS in onze landbouwproducten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV). Vooral dieren die buiten lopen en dus niet op stal staan, kunnen besmet worden via de bodem, leert het onderzoek. Al lijkt het aantal plekken waar PFAS gevonden is, wel erg beperkt en is er voorlopig geen probleem voor de voedselveiligheid.

22 december