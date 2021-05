OVERZICHT. Dit besliste het Overlegcomité: horeca volledig open op 9 juni en festivals kunnen vanaf 13 augustus

LIVE. Premier De Croo na Overlegco­mité: "Ommeslag van collectie­ve naar individue­le verantwoor­de­lijk­heid”

17:04 Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft vandaag beslist over het ‘Zomerplan’, het stappenplan met mogelijke versoepelingen voor de komende maanden. Daarbij zijn vijf richtdata van belang: 9 juni, begin juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september. De eerste, 9 juni, is meteen een belangrijke: dan mag de horeca ook binnen weer open. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) markeren deze versoepelingen een ommeslag: “Eens de meest kwetsbaren zijn gevaccineerd, stappen we over van collectieve naar individuele verantwoordelijkheid.” Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.