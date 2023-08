OVERZICHT. Deze zaken staan dit jaar op de agenda van de verschillende rechtbanken in ons land

Op 1 september gaat het nieuwe gerechtelijk jaar van start en de agenda’s van de verschillende hoven en rechtbanken in ons land zijn al rijkelijk gevuld. Een overzicht van de opvallendste rechtszaken per provincie.

Antwerpen: fatale gijzeling van negenjarige en grote drugszaken

Op 7 september wordt voor de correctionele rechtbank van Antwerpen een zaak tegen een criminele drugsorganisatie ingeleid die onder meer gelinkt wordt aan een uithaling van een partij cocaïne in de zomer van 2020, waarbij een brandwacht van een havenbedrijf zwaar werd toegetakeld. De organisatie zou geleid worden door ‘Bolle’ Jos Leijdekkers, een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Ook Flor Bressers, bijgenaamd de ‘Vingerknipper’, kwam tijdens het onderzoek in beeld. Er staan in totaal dertig beklaagden terecht.

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen wordt op 12 september een gijzelingszaak in het drugsmilieu ingeleid. Twee jonge kerels die waren ingehuurd om een aanslag te plegen tegen de familie E.H. in Deurne, werden door bewakers van de familie betrapt. Ze werden naar een loods gebracht, waar ze werden vastgehouden en geslagen. Foto’s en filmpjes van de gijzeling doken later op sociale media op. Tien beklaagden worden in dit dossier vervolgd. De aanslagplegers werden intussen al veroordeeld. Ook op onder meer 6 september en 4 oktober worden er nog dossiers over aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu behandeld.

Twee twintigers staan vanaf 19 september terecht voor het hof van assisen voor een gijzeling met dodelijke afloop in het asielcentrum van Broechem. Daniël, een jongen van Palestijns-Libanese afkomst, verdween er op 22 april 2019. Zijn familie verklaarde dat ze werd afgeperst: ze moest een grote geldsom betalen of ze zou de jongen niet levend terugzien. Het kind werd twee dagen later dood teruggevonden in een gracht. Het zal het eerste proces zijn in het gerenoveerde gerechtsgebouw aan de Britse Lei.

De politierechtbank van Antwerpen buigt zich op 28 september over het dodelijke busongeval op de E19 in Schoten. Een Franse reisbus botste op 10 april 2022 tegen de betonnen vangrail, kantelde en belandde dwars over de snelweg. Twee passagiers kwamen om het leven, vele anderen raakten gewond. De Franse chauffeur had cannabis gebruikt. Hij wordt vervolgd voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig.

Het hof van beroep behandelt op 19 oktober de zaak tegen een gynaecoloog uit Turnhout die vorig jaar veroordeeld werd tot vier jaar cel, waarvan drie jaar met uitstel, voor het aanranden en verkrachten van zes patiënten. De arts heeft de aantijgingen altijd ontkend en blijft erbij dat de door hem gestelde handelingen medisch noodzakelijk waren.

Diezelfde dag wordt voor de correctionele rechtbank van Antwerpen een zaak tegen een criminele drugsorganisatie ingeleid die liefst 10,5 ton cocaïne zou hebben ingevoerd. Negen beklaagden staan terecht, onder wie ‘Dikke’ Nordin E.H., die de organisatie zou hebben aangestuurd vanuit Dubai. De feiten kwamen aan het licht dankzij onderschepte communicatie van de gekraakte geëncrypteerde berichtendienst Sky ECC. Die kraak bracht ook heel wat corruptie aan het licht waarbij mensen vertrouwelijke info hadden doorgespeeld aan het criminele milieu. Op 5 september staat een medewerker van een deurwaarderskantoor terecht, op 12 september een advocaat, op 14 september een politieman en op 2 oktober nog een tweede advocaat.

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen worden vanaf 8 december tal van dossiers behandeld tegen pakjesbedrijven GLS en PostNL en een groot aantal (onder-)aannemers die vervolgd worden voor sociale fraude, met de koeriers als voornaamste slachtoffers.

Het hof van assisen buigt zich vanaf 9 januari over de vijftien jaar oude moord op Samira Bekkar (27). Haar Nederlandse vriend Wim Beckmann zou haar op 27 juli 2008 hebben doodgeschoten in zijn villa in Merksplas, waarna hij brand zou hebben gesticht. Hij zou vervolgens ook zichzelf proberen verwonden hebben om het op een aanslag of overval te laten lijken en zou daarbij zijn oog er hebben uitgeschoten. Beckmann heeft de feiten altijd ontkend. De zestiger is al enkele jaren spoorloos. De kans is groot dat de zaak bij verstek zal worden behandeld.

In Mechelen staan er de komende maanden heel wat grote dossiers van informaticafraude op de rol van de correctionele rechtbank. Alle dossiers van de provincie Antwerpen rond phishing worden namelijk in Mechelen behandeld. Zo zal in oktober de behandeldatum bepaald worden in een dossier van helpdeskfraude. Op 12, 19 en 26 oktober zal er gepleit worden in een ander groot dossier van informaticabedrog.

Op 5 oktober staat in Mechelen een man terecht voor het overlijden van zijn echtgenote in Willebroek. De 57-jarige vrouw werd gewond aangetroffen in hun woning in maart 2022 nadat de man zelf de hulpdiensten had verwittigd, maar overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De echtgenoot werd eerst vervolgd voor doodslag, maar later werden de feiten geherkwalificeerd naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Op 16 oktober wordt een datum vastgelegd voor de behandeling van het dossier waarin ex-Open Vld-woordvoerster Zelfa Madhloum zich burgerlijke partij stelt tegen een auteur van de satirische website ‘t Scheldt en twee lezers. De drie worden vervolgd voor het aanzetten tot geweld en haat jegens een persoon, door enkele artikels op ‘t Scheldt en reacties van lezers hierop. De behandeling ten gronde gebeurt wellicht begin volgend jaar.

In Turnhout velt de correctionele rechtbank op woensdag 6 september een vonnis tegen een voormalige leerkracht van basisschool Sint-Franciscus in Turnhout. De zestiger, vaste leerkracht van het vierde leerjaar in de school, wordt ervan verdacht dat hij tussen 1991 en 2020 zestien meisjes heeft aangerand. De aanrandingen vonden meestal plaats in het klaslokaal op momenten dat hij zijn slachtoffers bij hem op de schoot nam. Het onderzoek naar de zestiger startte in augustus 2021 toen de ouders van een ex-leerling van de school naar de politie stapten om klacht neer te leggen.

De rechter in Turnhout zal zich in het nieuwe gerechtelijke jaar ook buigen over het dossier rond de dood van Jairon, een jongen van 14 jaar die wekenlang dood op bed lag voordat de politie zijn lichaam ontdekte. Het lichaam van de jongen werd eind februari 2022 gevonden in de woning in Turnhout waar hij samen met zijn vader, broers en vijf volwassenen woonden. Onderzoek wees uit dat hij op dat moment al acht weken dood was. Het lichaam was al te ver ontbonden om de doodsoorzaak nog te achterhalen. Zijn vader belandde in de cel op verdenking van het opzettelijk niet verzorgen van iemand met de dood tot gevolg, en schuldig verzuim. Een datum voor het proces is nog niet vastgelegd.

Brussel: terrorisme, klimaat, en drugs

Na een maandenlang proces en een beraadslaging van negentien dagen kwam het Brusselse assisenhof op 25 juli uiteindelijk tot een uitspraak over de schuldvragen op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussels Airport en het metrostation Maalbeek. Zes beschuldigden - Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi en Bilal El Makhoukhi - werden schuldig bevonden aan terroristische moord en moordpoging. Acht beschuldigden - Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa - werden veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Twee beschuldigden ten slotte, de broers Smail en Ibrahim Farisi werden op alle vlakken vrijgesproken. Op 4 september begint de tweede fase van het assisenproces. Dan staan namelijk de pleidooien over de strafmaat op het menu, en die zouden ongeveer een week in beslag nemen.

Vanaf 14 september en tot 6 oktober vinden voor het Brusselse hof van beroep dan weer de pleidooien plaats in het proces dat de vzw KLIMAATZAAK had aangespannen tegen de Belgische overheden over hun klimaatbeleid. De vzw stapte in 2015 naar de rechter om de Belgische overheden te dwingen de gemaakte beloftes rond de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te respecteren. De klagers meenden dat de overheden de mensen- en kinderrechten schenden omdat ze de engagementen die ze zijn aangegaan op Europees en op mondiaal niveau niet respecteren en zo de burgers in gevaar brengen. De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel gaf in juni 2021 de eisers grotendeel gelijk en oordeelde dat de Belgische overheden nalatig waren geweest in hun klimaatbeleid, en dat het Belgische milieubeleid de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schond. Niet alleen de klacht van de vzw KLIMAATZAAK werd ontvankelijk verklaard, maar ook die van de 58.000 mede-eisers. De rechtbank besliste toen echter om geen concrete reductiedoelstellingen voor broeikasgassen op te leggen.

Enkele dagen later, op 18 september, vindt het nieuwe proces plaats tegen Soraya S., de Instagram-influencer die tientallen personen zou hebben opgelicht. De Brusselse correctionele rechtbank had de vrouw uit Vilvoorde in november 2022 nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, maar S. heeft met succes verzet aangetekend tegen dat vonnis. Tegen Soraya S. lopen nog meer gerechtelijke procedures. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft haar immers naar het hof van assisen doorverwezen voor moord op haar twee maanden oude baby, en in december moet ze in Parijs terechtstaan omdat ze geprobeerd zou hebben de Franse zakenvrouw Magali Berdah, die een agentschap voor influencers leidt, af te persen.

Op 4 oktober wordt dan weer de volksjury samengesteld voor het assisenproces in het justitiepaleis op het Poelaertplein tegen de Rwandezen Pierre Basabosé (76) en Séraphin Twahirwa (66). De twee worden beschuldigd van talloze moorden en moordpogingen tijdens de genocide in Rwanda tussen april en juni 1994. De tweede wordt ook beschuldigd van verschillende verkrachtingen. De debatten starten op 9 oktober voor een periode van naar verwachting twee maanden, met vier zittingen per week.

Twee weken later, op 18 oktober, gaat dan het proces van start rond de ontsnappingspoging in 2014 van de Franse drugsbaron Mohamed Benabdelhak uit de gevangenis van Sint-Gillis. Zeven personen worden voor die ontsnappingspoging vervolgd, onder wie Benabdelhak zelf, maar ook een Brusselse restauranthouder en zijn zoon. De poging om Benabdelhak te bevrijden, vond op 13 april 2014 plaats. Vier daders boden zich die avond aan de gevangenispoorten aan en deden zich voor als politieagenten. Toen het personeel hen niet binnenliet, beukten de daders met een bestelwagen de poorten van de gevangenis in, waarna ze voor het veiligheidssas stonden. Daar losten ze verschillende schoten en gijzelden ze een verpleegster, maar toen ook dat niet hielp, gingen ze ervandoor. Al vrij snel bleek dat de aanvallers de bedoeling hadden Mohamed Benabdelhak te bevrijden. Die had diezelfde avond bezoek gekregen van zijn Franse advocate. Na een maandenlang onderzoek arresteerde het Franse gerecht op 3 juni 2015 vier personen. Het ging om Mohamed Benabdelhak zelf, zijn advocate, Jérémy B. en Djawed A. Later, in 2017, werden strafpleiter Olivier Martins en restauranthouders Luigi en David M. in verdenking gesteld omdat ook zij een rol gespeeld zouden hebben in de ontsnappingspoging. Meester Martins werd uiteindelijk door de kamer van inbeschuldigingstelling wel buiten vervolging gesteld.

Vanaf 6 november behandelt de Brusselse correctionele rechtbank vervolgens het proces over een groot drugsdossier dat aan het licht was gekomen na de ontcijfering van de encryptiesoftwares Encrochat en SKY ECC. In het dossier staan 129 verdachten terecht, van wie er 47 nog in voorlopige hechtenis zitten. Het proces zal naar alle waarschijnlijkheid vijf maanden duren. Dankzij de informatie uit de kraak van die versleutelde communicatienetwerken kon de Brusselse federale gerechtelijke politie verschillende netwerken in kaart brengen voor de invoer van cocaïne per zeecontainer of privéjet vanuit Zuid-Amerika via de Europese havens en luchthavens, maar ook netwerken voor de uitvoer naar Italië, Duitsland, Zweden, Engeland, Frankrijk, Nederland en Portugal. Bij een grootscheepse politieactie op 26 oktober 2021 vielen speurders binnen op 114 adressen en legden ze onder meer zes laboratoria bloot waar cocaïne die in België was ingevoerd, werd herverpakt om verspreid te worden over Europa.

Voor de Nederlandstalige correctionele rechtbank krijgt dan weer een ander drugdossier zijn beslag: dat rond de zogenaamde pizzamoord in Grimbergen. Op 9 april 2020 werd in die Vlaams-Brabantse gemeente de 42-jarige uitbater van een pizzarestaurant vermoord. De schutter, een 37-jarige Albanees, nam de vlucht maar kon nog dezelfde dag ingerekend worden in Merchtem. Het duurde niet lang voor de politie achterhaalde dat de moord een afrekening in het drugsmilieu was. Volgens het parket Halle-Vilvoorde stond de vermoorde uitbater aan het hoofd van een criminele organisatie. Na zijn dood ging die handel gewoon voort en kwamen zijn broer en de eigenaar van de pizzeria aan het hoofd van de organisatie te staan. Die organisatie zou tussen april en december 2020 minstens acht drugtransporten uitgevoerd hebben naar Italië, waarbij minstens 84 kilogram drugs zou zijn verhandeld. Op de terugweg naar België werden dan weer sommen overgebracht die tussen de 150.000 euro en de 400.000 euro schommelden. Het parket eiste in januari al gevangenisstraffen van vijf tot dertien jaar tegen twaalf vermoedelijke leden van de organisatie, maar de pleidooien van de verdediging en het vonnis vinden pas in het najaar plaats. Het assisenproces over de huurmoord zelf gaat dan weer op 2 oktober van start, in Leuven.

Oost-Vlaanderen: Schild & Vrienden, Optima Bank en euthanasieproces naderen ontknoping

De zaak rond Schild & Vrienden staat op 12 september op de agenda voor behandeling, maar er hangen opnieuw donkere wolken boven omdat de verdediging van hoofdverdachte Dries Van Langenhove de onpartijdigheid van de rechtbankvoorzitter in twijfel trekt.

Het parket van Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een ‘Pano’-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld.

Op 2 mei werd de zaak ingeleid voor de Gentse correctionele rechtbank en werd een conclusiekalender afgesproken. De rechtbank legde de behandeling van de zaak vast op 12 september, maar burgerlijke partij Jihad Van Puymbroeck probeerde zich daartegen te verzetten omdat ze dan in het buitenland in het huwelijk treedt. Ze ving echter bot en daarop besliste haar advocaat Abderrahim Lahlali een wrakingsverzoek in te dienen. Rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe besliste om zich niet terug te trekken, waardoor het Gentse hof van beroep zich over het wrakingsverzoek moest uitspreken.

Het hof wees het verzoek af waardoor de pleitdatum gehaald kon worden, maar ook Van Langenhove en Rieder stellen nu in besluiten voorafgaand aan de pleitdatum vragen bij de onpartijdigheid van de rechtbankvoorzitter. Volgens de verdediging zou de voorzitter de zaak rond Schild & Vrienden naar zich toe getrokken hebben door bewust niet te zetelen in de raadkamer, zodat hij de zaak ten gronde voor de correctionele rechtbank kan beoordelen. In september moet duidelijk worden of er een nieuw wrakingsverzoek ingediend wordt, met opnieuw uitstel tot gevolg.

De Gentse correctionele rechtbank heeft diezelfde 12 september ook vastgelegd als de pleitdatum voor de zaak rond de legionellabesmetting in de kanaalzone rond Evergem. Stora Enso, een papierfabrikant in de Gentse haven, maakte in juni 2019 bekend dat het mogelijk de bron van besmetting was voor de legionella-uitbraak in de kanaalzone. Begin mei 2019 brak legionella uit in het Gentse havengebied, waarbij vooral mensen uit Evergem en de Gentse kanaalzone getroffen werden. Tegen het eind van de maand waren er 32 personen besmet, van wie er twee om het leven kwamen. De nv Stora Enzo Langerbrugge en drie personen met een specifieke functie binnen het bedrijf moeten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Het proces werd in mei een laatste keer uitgesteld, omdat de onderhandelingen tussen het bedrijf en verschillende burgerlijke partijen rond een schadevergoeding nog aan de gang waren.

Nog een dossier dat al lang aansleept, dat rond de Optima Bank, komt op 14 september voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling. De bank ging in 2016 failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Piqueur te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Via buitenlandse structuren in Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en Nederland werd volgens de speurders een bedrag van 100 miljoen euro onttrokken aan de Belgische bank. In totaal werden twaalf personen en vennootschappen verwezen door de raadkamer, onder hen de Piqueurs en de socialistische ex-minister Luc Van den Bossche, maar er werd beroep aangetekend bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

De correctionele rechtbank van Gent behandelt op 9 november de zaak rond de dood van een 57-jarige man in Deinze. Het slachtoffer werd op 16 mei 2022 naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij met zijn auto tegen enkele geparkeerde voertuigen was gereden op de Emiel Clauslaan in Deinze. Hij was net voor het ongeval het slachtoffer geworden van slagen en het onderzoek leidde naar enkele personen die mogelijk kort voor het ongeval contact hadden gehad met het slachtoffer. Enkele betrokkenen beweerden dat het om een uit de hand gelopen geval van ‘pedojagen’ zou gaan. Uiteindelijk moeten vijf jongemannen zich verantwoorden voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Een zesde minderjarige verdachte werd doorverwezen naar de jeugdrechtbank.

Voor de correctionele rechtbank van Dendermonde wordt, ook al op 12 september, de uitspraak verwacht in het euthanasieproces. De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Het onderzoek startte nadat een van de zussen van de vrouw een klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak, maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de drie betrokken artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep.

Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Joris Van Hove gaf Tine Nys de dodelijke inspuiting en moest zich verantwoorden als uitvoerende arts. Het hof van assisen sprak in de nacht van 30 op 31 januari 2020 de drie artsen vrij. Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen, wat betekende dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan gemaakt kon worden. De familie van Tine Nys tekende wel cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moest komen voor Van Hove, omdat zijn vrijspraak onvoldoende gemotiveerd was. De correctionele rechtbank van Dendermonde moet nu uitmaken of de uitvoerende arts burgerrechtelijk verantwoordelijk gesteld kan worden en veroordeeld moet worden tot het betalen van een schadevergoeding.

Op dezelfde dag, 12 september, wordt in Dendermonde ook de zaak gepleit rond de voormalige politiebaas Glenn Audenaert, die zich moet verantwoorden voor passieve corruptie, witwassen, schending van het beroepsgeheim, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Het dossier draait rond de verhuizing van de federale politie naar het voormalige Rijksadministratief Centrum in Brussel in 2011. Audenaert, de voormalige directeur van de federale gerechtelijke politie van Brussel, zou smeergeld gekregen hebben om de verhuizing te helpen doordrukken. Hij werd in 2012 door de onderzoeksrechter in Dendermonde in verdenking gesteld van schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte, en in september 2015 werd hij ook in verdenking gesteld van passieve corruptie en witwassen. Hij werd toen vrijgelaten onder strikte voorwaarden en ging later met pensioen.

Het Gentse hof van beroep verwacht op 13 september uitspraak te doen in de zaak waarbij ex-Miss België Ilse De Meulemeester de vrijspraak vraagt voor lasterlijke aangifte tegen haar voormalige aanbidder, de Nederlandse frituurbaas Jacobus Perdaems. De Meulemeester werd door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een maand effectieve celstraf en 3.000 euro boete. Ze probeerde volgens het vonnis Perdaems bewust te schaden door in 2016 een klacht neer te leggen voor belaging. Het openbaar ministerie en de verdediging hadden de vrijspraak gevraagd.

Op 29 september valt het arrest in de zaak van het slachthuis Verbist. Animal Rights spande in 2017 een rechtszaak aan tegen slachthuis Verbist in Izegem nadat de dierenrechtenorganisatie gruwelijke beelden naar buiten had gebracht van systematisch mishandelde runderen in Izegem. Op basis van procedurele argumenten werd het slachthuis in 2021 door de correctionele rechtbank van Ieper vrijgesproken voor dierenmishandeling. Animal Rights vond dit onaanvaardbaar en ging in beroep.

Het hof van beroep behandelt op 31 oktober de zaak rond de vzw Domino achter woonzorgcentrum Tempelhof in Gent. Bewoonster Anna Berteyn (99) werd toegetakeld en om het leven gebracht door een 61-jarige medebewoner. Volgens het openbaar ministerie moest Domino vervolgd worden omdat het slachtoffer geen noodknop had op de kamer, maar de rechtbank oordeelde dat er geen oorzakelijk verband was met het overlijden en sprak de vzw vrij voor onopzettelijke doding.

Een andere zaak voor het hof van beroep die veel aandacht zal krijgen, is het proces van juwelier Filip Moens. Hij schoot een verdachte van een overval dood in de Gentse deelgemeente Oostakker en werd veroordeeld tot tien maanden cel en 800 euro boete, beide volledig met uitstel. De Gentse correctionele rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van onweerstaanbare dwang of wettige zelfverdediging. De feiten gebeurden zaterdag 7 juli 2018 rond het middaguur bij de juwelier in de Bredestraat. Twee verdachten waren de zaak binnengestapt. Volgens het onderzoek waren ze gewapend met een handvuurwapen en een kalasjnikov en hadden ze juwelen meegenomen, maar hadden ze niet geschoten. Ze namen de vlucht met een bromfiets, maar de juwelier was hen achternagelopen met een vuurwapen. Hij schoot vier keer naar de overvallers en een verdachte werd dodelijk geraakt. Er is nog geen datum vastgelegd voor het proces in beroep.

Wat de assisenzaken betreft, start op 10 oktober het proces van Jurgen Vanhalst, de 50-jarige man die in 2019 zijn 40-jarige ex-vriendin doodstak in Kaprijke. De feiten gebeurden op 31 augustus 2019. Het levenloze lichaam van de 40-jarige Sally Hautekeete werd die dag ook aangetroffen in haar woning in de Hippoliet Van Peenestraat in Kaprijke. De vrouw werd door messteken om het leven gebracht en haar ex-vriend Vanhalst werd opgepakt. Hij legde bekentenissen af en werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor doodslag, omdat er toen geen aanwijzingen waren van voorbedachtheid. De kamer van inbeschuldigingstelling verwees de man echter voor moord naar het Oost-Vlaamse hof van assisen, en het is de jury die uiteindelijk de kwalificatie van de feiten zal bepalen.

West-Vlaamse rechtbanken buigen zich over mensensmokkelzaak en roofmoord Oostrozebeke

Op 12 september wordt de volksjury samengesteld voor het proces over een roofmoord in Oostrozebeke. Roland Roelens (66) werd in oktober 2016 de keel overgesneden, maar de vermoedelijke dader, Nico Torck (44), overleed enkele dagen later in de gevangenis. Torcks echtgenote, Christelle Vercaemst (52), hun dochter Melissa Torck (27) en Pedro Bouckaert (49) moeten zich wel nog voor het West-Vlaamse assisenhof verantwoorden voor hun aandeel in de feiten. Het eigenlijke proces gaat op vrijdag 15 september van start en zal wellicht ruim een week in beslag nemen.

Momenteel zijn er nog geen data vastgelegd voor de volgende assisenprocessen in Brugge. In principe zal de volksjury zich dit najaar nog moeten buigen over de moord op Jill Himpe (36). De vrouw uit Wevelgem werd in november 2019 door haar ex-partner Ridouan Oudaha om het leven gebracht in Aalbeke.

Wellicht zal ook Abdellatif Belarbi zich dit gerechtelijk jaar voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor moord. In zijn kapsalon in De Panne beroofde hij Alban Demora (31) in september 2020 met messteken van het leven. De beschuldigde houdt vol dat hij zich enkel wilde verweren.

Alle West-Vlaamse dossiers van mensensmokkel en mensenhandel worden ook dit jaar in Brugge behandeld. Vanaf 6 september zal een proces tegen 21 leden van een grote mensensmokkelbende gehouden worden. De Koerdische bende werkte vanuit Duitsland en smokkelde transmigranten met gammele bootjes van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. De kopstukken riskeren tot vijftien jaar gevangenisstraf.

Diezelfde correctionele kamer is ook bevoegd voor alle sociaal strafrecht, zoals ernstige arbeidsongevallen en sociale dumping. Dit gerechtelijk jaar zullen bijvoorbeeld opnieuw meerdere bedrijven zich moeten verantwoorden voor sociale dumping in de bouw- en de transportsector. Een chocoladebedrijf uit Veurne staat op 27 oktober dan weer terecht voor onopzettelijke doding. Een 18-jarige stagiair uit Oostduinkerke werd in mei 2021 geëlektrocuteerd tijdens werken aan een elektrische installatie.

Op 7 september gaat het proces tegen YouTuber Acid van start. Nathan Vandergunst (24) uit Blankenberge werd rechtstreeks gedagvaard door een voormalig lid van studentenclub Reuzegom en het restaurant van diens ouders. Acid, die een ophefmakende video over enkele Reuzegommers verspreidde, moet zich onder andere verantwoorden voor laster en elektronische overlast.

Een beruchte klimaatactivist moet zich op 18 september dan weer verantwoorden voor beschadiging in het Groeningemuseum in Brugge. Wouter M. (45) kleefde zich in juli 2022 vast aan een schilderij van Jan Van Eyck. De Bruggeling werd in Nederland al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De verdachte van de moord op een 64-jarige vrouw uit Oostende kent op 19 september zijn straf in een ander dossier. Tijdens een banale discussie dreigde Elvir S. (33) er in november 2022 meermaals mee dat hij een buschauffeur zou vermoorden. Voor die feiten hangt de Noord-Macedoniër een jaar effectieve gevangenisstraf boven het hoofd.

Op dezelfde zitting doet de rechter ook uitspraak in een zaak van een voormalig deelnemer aan Temptation Island. M.N. (30) zou een Brugse pastabar ruim 20.000 euro lichter gemaakt hebben. Voor oplichting van zijn werkgever riskeert de Bruggeling twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel.

Ruim drie jaar na de feiten zullen op 25 september de pleidooien gehouden worden op het proces over de strandrellen in Blankenberge. Vijf Brusselse twintigers staan terecht voor gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Op 8 augustus 2020 bekogelden meerdere amokmakers de politie en de redders.

Ook de zaak tegen veertien actievoerders van Greenpeace zal wellicht voor ophef zorgen. De beklaagden moeten zich op 4 oktober verantwoorden voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Op 29 april bezetten ze urenlang de gasterminal van Fluxys. In theorie riskeren ze voor die feiten tot een jaar gevangenisstraf en/of tot 8.000 euro boete.

Een 54-jarige man uit Knokke-Heist staat op 9 oktober terecht op verdenking van een moordpoging op een 60-jarige sekswerker. Tijdens een discussie over de betaling zou Alain A. in februari 2022 meermaals in het gezicht van het slachtoffer gestoken hebben. De beklaagde beweert echter dat hij eerst zelf werd aangevallen door de Nederlandse vrouw.

De verdachte van de moord op zijn twee dochters in Waardamme, moet op 11 december in een ander dossier voor de rechter verschijnen. Chris V. (44) staat terecht voor partnergeweld en verkrachting, maar ontkent dat hij zijn toenmalige echtgenote in augustus 2022 verkrachtte. Een drietal maanden later bracht hij hun dochters van vijf en acht jaar oud door verstikking om het leven.

De bekende Oostendse broers Peter en Rudolf Marchand staan op 24 januari 2024 terecht voor grootschalige witwaspraktijken. De bal ging aan het rollen toen Peter Marchand in juni 2019 tegen de lamp liep met een sportzak vol cash geld. Alles draait rond het witwassen van Britse ponden, wellicht afkomstig uit illegale sigarettenverkoop. Naast de Oostendse broers moeten nog tien mensen en zes vennootschappen zich verantwoorden voor het gesjoemel, waar ruim honderd miljoen euro mee gemoeid zou zijn.

Op 12 februari 2024 moet de directeur van Koninklijk Werk Ibis in Bredene zich verantwoorden voor een reeks zedenfeiten op minderjarige jongens. Het gaat onder andere om verkrachting, aanranding, aanzetten tot ontucht, online grooming en bezit en verspreiding van kinderporno. Op ruim tien jaar tijd zouden P.D. (62) en zijn kompaan uit Zoersel een twintigtal slachtoffers gemaakt hebben.

Ook de Brugse raadkamer zal zich dit gerechtelijk jaar opnieuw over enkele opmerkelijke dossiers moeten buigen. Zo vraagt het parket om topchef Willem Hiele naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor geweld tegen een werknemer van zijn restaurant. Daarnaast zitten ook nog heel wat verdachten in de cel voor hun rol in een internationale drugsbende. Het gaat onder andere om Flor Bressers en de Braziliaanse drugsbaron Sergio Roberto de Carvalho. Via de haven van Rotterdam werd in ladingen mangaanerts op grote schaal cocaïne ingevoerd vanuit Brazilië.

Een 37-jarige Libanees riskeert in de Veurnse correctionele rechtbank 4,5 jaar gevangenisstraf voor het bestelen van een belegger uit Knokke. Simon T. zou het slachtoffer via een vals profiel op Discord bijna 200.000 euro aan bitcoins afhandig gemaakt hebben, maar ontkent elke betrokkenheid. De rechter doet uitspraak op de zitting van 19 september.

Wellicht zal in het najaar ook het proces ingeleid worden in een dossier van onterende behandeling in een woonzorgcentrum in Nieuwpoort. Een hoofdverpleegkundige en een andere verpleegkundige zouden in november 2017 een nieuwe collega overtuigd hebben om een aerosolbehandeling toe te passen op de anus van een dementerend persoon. De toenmalige directeur van De Zathe staat terecht voor schuldig verzuim.

In Veurne loopt ook nog steeds het gerechtelijk onderzoek naar een opvallende moord in Diksmuide. Ilir S. (28) uit Koekelare werd op 17 juli 2022 doodgeschoten langs de IJzerdijk in deelgemeente Stuivekenskerke. Zijn schoonvader Stephane V. (55) ontkende lang elke betrokkenheid bij de schietpartij, maar ging ondertussen toch door de knieën.

Begin november moet burgemeester van Moorslede Ward Vergote (Visie) voor de correctionele rechter in Kortrijk verschijnen. Hij werd gedagvaard voor belangenvermenging. Volgens het parket kocht Vergote in 2017 een stuk landbouwgrond voor 192.000 euro dat hij daarna mee hielp herbestemmen tot ambachtelijke zone. Op die manier kon hij de grond voor het dubbele van de prijs opnieuw verkopen. Het onderzoek kwam er na een artikel in de Krant van West-Vlaanderen.

Leuven: drie assisenzaken op het programma

De 38-jarige Afrim Mema wordt beschuldigd van een drugsgerelateerde ‘pizzamoord’ in Grimbergen. De 42-jarige uitbater van pizzeria Pizza Pazza in Strombeek-Bever werd op 7 april 2020 neergeschoten. Uit onderzoek bleek dat het om een afrekening ging in het Albanese drugsmilieu. De bende gelinkt aan de moord riskeert tot dertien jaar cel voor in- en uitvoer van cocaïne. Het proces tegen Mema start op 2 oktober.

Vanaf 13 november moet Hasmiou Diallo (39) zich verantwoorden voor de dood van zijn vriendin. Diallo wordt ervan beschuldigd op 16 november 2020 Sofie Michiels (40) vermoord te hebben met een tafelpoot, in haar woning in Testelt, Scherpenheuvel-Zichem.

Ten slotte zal op 4 december een proces van twee weken van start gaan tegen vijf Guatemalteekse regeringsleiders uit de jaren ‘80. De beschuldigden, die afwezig zullen blijven, zouden verantwoordelijk geweest zijn voor de dood van drie Belgische Scheutisten in het Midden-Amerikaanse land. Hoewel de feiten in het buitenland gebeurd zijn, kan een Belgisch hof er toch recht over spreken, dankzij een wet van 1999 die dat toelaat als het om ernstige misdaden tegen de mensheid gaat.

Op 12 september wordt ook de zaak tegen Erhan K. (57), voormalig lid van Praga Khan en gitarist van Lords of Acid, ingeleid. Volgens De Morgen zou hij zich bij vier mensen schuldig gemaakt hebben aan zedenfeiten.

In januari 2024 moet de voormalige burgemeester van Begijnendijk Roger Verduyckt zich verantwoorden voor belangenneming en schending van het beroepsgeheim als schepen van Openbare Werken. Hij zou de lokale administratie onder druk hebben gezet om de verkaveling van een perceel erdoor te krijgen.

Op 23 maart 2024 gaat het langverwachte proces tegen de familie Appeltans van start. De familieleden staan terecht voor huisjesmelkerij, krotverhuur en bendevorming. Zowel beide ouders Appeltans als hun zoon en klusjesman zullen zich moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Limburg: megaproces over de martelmoord op Hilal Makhtout

Het Tongerse hof van assisen staat vanaf midden november helemaal in het teken van het megaproces over de martelmoord op de 33-jarige Genkenaar Hilal Makhtout. Zijn stoffelijk overschot werd gevonden in een chalet in de Ardennen. Dertien personen staan terecht voor de feiten en daarmee gaat het om het assisenproces met de meeste beschuldigden ooit in de provincie Limburg.

De dertien beschuldigden moeten zich verantwoorden voor foltering met de dood tot gevolg. Slachtoffer Hilal Makhtout zou een partij van drie kilo coke met een straatwaarde van zowat honderdduizend euro hebben doen verdwijnen. Anderzijds zou ook een kluis met de opbrengst van de cokehandel zijn leeggehaald.

Op 9 maart 2019 doken gemaskerde mannen op aan de woning van het slachtoffer in Genk voor een vergeldingsactie. Hij werd eerst nog naar twee andere plaatsen gebracht, voordat het richting Forzée in de Ardennen ging. Het slachtoffer zou vastgebonden zijn en nadien bewerkt met een brandende sigaret en een taser en geslagen met een hamer. Op 12 maart 2019 werd zijn stoffelijk overschot aangetroffen door de verhuurder van de chalet in de Ardennen.

Het zal voor justitie een huzarenstuk worden om het omvangrijke proces met dertien beschuldigden georganiseerd te krijgen. De echte assisenzaal zal voorzien zijn voor beklaagden en advocaten, terwijl pers en publiek op het gelijkvloers in een relaiszaal alles op schermen kunnen volgen. Dinsdag 21 november wordt de jury samengesteld en op vrijdag 24 november gaat het proces, dat drie tot vier weken zal duren, effectief van start.

Voor de correctionele rechtbank van Hasselt staan op 8 september zes beklaagden terecht voor hun rol bij een drugsdode in Peer. In de nacht van 13 op 14 mei 2022 kwam in een woning in Peer dertiger Steven Ubben uit Oudsbergen in verdachte omstandigheden om het leven. Onderzoek wees uit dat hij GHB had ingenomen tijdens een drugsfeestje.

Een 41-jarige man wordt ervan verdacht de dodelijke GHB te hebben verschaft. De andere verdachten wordt schuldig verzuim ten laste gelegd. De feiten speelden zich af tijdens een drugsfeestje dat volledig uit de hand was gelopen. Toen het al heel slecht ging met het slachtoffer, zouden de aanwezigen aantekeningen op zijn gezicht hebben aangebracht en hem gefilmd hebben. Die filmpjes zouden nadien op sociale media gecirculeerd hebben. Terwijl het steeds slechter ging met het slachtoffer, bleef het feestje gewoon doorgaan.

Vrijdag 29 september staan twee Hasseltse advocaten, zestiger Marc S. en zijn twintig jaar jongere ex Malu M., terecht wegens financieel gesjoemel. Volgens het parket hebben ze in de periode 204-2019 fiscale fraude gepleegd. Zo zouden ze 3,1 miljoen euro aan inkomsten niet hebben aangegeven en zouden ze voor een half miljoen euro aan btw in eigen zakken hebben gestoken. Daarnaast worden hen witwaspraktijken ten laste gelegd.

Op vrijdag 17 november behandelt de correctionele rechtbank in Hasselt het proces over de zware brand in een leegstaand winkelcomplex aan de Koolmijnlaan in Beringen waarbij twee brandweermannen zijn omgekomen. Een derde brandweerman raakte zwaargewond. De tenlastelegging luidt “opzettelijke brandstichting in een pand zonder vermoeden van menselijke aanwezigheid” met de verzwarende omstandigheid dat het bij nacht gebeurd was. De brand speelde zich af op 11 augustus 2019. Onderzoek wees uit dat er brand was gesticht in het leegstaande gebouw.

In mei 2022 kwam er een opmerkelijke doorbraak in het onderzoek naar de fatale brand. Er werden toen vier verdachten opgepakt van wie er drie betrokken bleken te zijn. Twee van hen waren minderjarig op het ogenblik van de feiten en een derde verdachte was achttien. Deze laatste moet voor de correctionele rechtbank verschijnen. Er staat ook nog een veertiger terecht, die op 20 november 2018 in een appartement op de Koolmijnlaan brand stichtte, dat in handen was van dezelfde eigenaars van het winkelcomplex. Twee minderjarige verdachten zijn op 16 mei voor de jeugdrechtbank in Hasselt verschenen, maar daar is het dossier uitgesteld naar 20 februari 2024.

Voor de correctionele rechtbank in Tongeren worden in de eerste maanden van het nieuwe gerechtelijk jaar enkele strafdossiers van brandstichtingen heropend en moeten twee mannen zich komen verantwoorden voor een gewelddadige homejacking.

Begin november moeten twee broers zich voor de Tongerse correctionele rechtbank komen verantwoorden voor een gewelddadige home-invasion bij een bejaard koppel in Bocholt in februari 2017. Drie mannen drongen op 13 februari 2017 de woning van het koppel binnen en mishandelden de voormalige bedrijfsleider en zijn vrouw twee uur lang. De vrouw kon na twee uur ontkomen en een buurman verwittigen. Haar echtgenoot raakte bij de homejacking zwaargewond. De homejackers verlieten het huis met 200 euro aan cash geld en de juwelen van de vrouw.

Daarnaast buigen de Tongerse rechters zich ook verder over een mogelijke seriebrandstichter die verdacht wordt van een effectieve brandstichting en twee pogingen tot brandstichting in Alken.

In 2018 werd Alken opgeschrikt door maar liefst zestien branden op korte tijd. Uiteindelijk kwam voor een aantal van deze brandstichtingen een nu 26-jarige man uit Hasselt in beeld. Hij werd in de buurt opgemerkt toen een aantal van de branden uitbraken. De Hasselaar moest eind januari al voor een eerste keer voor de Tongerse rechtbank verschijnen waar hij een gevangenisstraf van twintig tot dertig jaar kan krijgen. Zelf ontkent de man dat hij iets met de branden te maken heeft. Er was extra onderzoek in de zaak nodig en de zaak zal opnieuw voorkomen voor de correctionele rechtbank van Tongeren.

Franstalige assisenhoven: drie dossiers van kindermoord

Op 25 september opent het proces tegen Madissone Massy, ​​die ervan wordt beschuldigd haar negen maanden oude zoon te hebben vermoord. De feiten dateren van juli 2019. Het Münchhausen-syndroom zal centraal staan ​​in de debatten. Op 9 oktober behandelt hetzelfde hof nog een kindermoord. Michaël Van Hautte wordt beschuldigd van het doodslaan van Neva, 22 maanden oud, in Frameries op 2 februari 2021. Op 4 december begint het proces van Maude Dambremont. De vrouw uit Charleroi moet zich verantwoorden voor doodslag op haar zeven maanden oude zoontje.

Verder is er het dossier van het ongeval tijdens het carnaval van Strépy-Bracquegnies op 20 maart 2022. Paolo Falzone had, terwijl hij met hoge snelheid door het dorp reed, een groep carnavalisten aangereden. Zes deelnemers overleden en zowat veertig anderen raakten gewond. Het tijdschema voor zijn proces is nog niet vastgesteld.

Een van de belangrijkste processen na het reces in het rechtsgebied Luik is het beroep in de zaak ‘Pharmaceutica’ in oktober en november. De zaak met veel verdachten draait rond internationale handel in verdovende middelen. De cocaïne kwam uit Colombia en passeerde de havens van Antwerpen of Rotterdam. Er werd 1,9 ton cocaïne in beslag genomen ter waarde van 80 miljoen euro. In eerste aanleg werden straffen tot twaalf jaar gevangenis uitgesproken. Sommige beklaagden, waaronder een vermeende leider, werden in eerste aanleg vrijgesproken.

De politierechtbank van Luik hervat op 10 oktober het dossier van Sofian Kiyine (25), de middenvelder van voetbalclub OHL die op 30 maart 2023 in Flémalle met zijn auto na een spectaculaire vlucht in de sporthal belandde.

Het hof van assisen van Namen zal in de eerste weken de processen voeren van Francis Vandy en Omar Hedi (37), beschuldigd van het doodsteken van zijn partner. Francis Vandy, voormalig commissaris van de gerechtelijke politie van Charleroi, wordt opnieuw berecht na een vonnis van Cassatie. Hij was op 29 september 2022 in Bergen veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor twee opzettelijke doodslagen en wordt vanaf 2 oktober opnieuw berecht. Het hof in Namen zal zich over de dubbele voorbedachtheid moeten uitspreken. Op 28 augustus 2019 schoot hij twee mannen neer die aan het vissen waren in zijn vijver in Fontaine-l’Evêque.

In het nieuw gerechtelijk jaar buigt de correctionele rechtbank van Charleroi zich verder over twee dossiers waarin de slachtoffers één en drie maanden oud zijn. Op 13 september vervolgt de zaak tegen een vader die de pijnstiller Tramadol aan zijn een maand oude baby had toegediend, om het kind met kolieken “te kalmeren”.

Op 18 september wordt het vonnis uitgesproken over zes beklaagden die worden vervolgd voor daden van intimidatie en discriminatie op de werkvloer op de luchthaven van Charleroi. De hoofdbeklaagde, een vakbondsafgevaardigde op de luchthaven, lijkt misbruik te hebben gemaakt van zijn positie om mensen van Arabische afkomst op de luchthaven te plaatsen.