OVERZICHT. Deze versoepelingen worden vandaag van kracht

Man haalt uit met hakmes tijdens ruzie over ramadan

25 april Een 37-jarige man is zaterdagnamiddag zwaar gewond geraakt na een ruzie in de Lange Stuivenbergstraat. Hij kreeg een kap van een hakmes. De arm van de man werd zo zwaar toegetakeld dat hij even in levensgevaar was. Het motief was vermoedelijk een ruzie over de ramadan.