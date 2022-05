OVERZICHT. Deze schade heeft het onweer al aangericht in uw provincie

Het KMI heeft code geel tot morgenavond 21 uur afgekondigd en waarschuwt voor grote neerslaghoeveelheden, van 10 tot 20 l/m². Onweersbuien verplaatsen zich vandaag van het westen van België naar het oosten. Op verschillende plekken in ons land heeft het onweer al grote schade aangericht. Wij maakten een overzicht per provincie.

Oost-Vlaanderen

• In Erpe raakte een vrouw bedolven onder het puin van de toegangspoort naar het kerkhof. De dame was met haar fiets op weg toen het onweer losbrak. In de Rooseveltstraat zocht ze beschutting onder de toegangspoort van het kerkhof. Het onweer ging niet alleen gepaard met liters regen, maar ook met rukwinden. Daardoor waaide een deel van de toegangspoort weg. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Volledig scherm De vrouw raakte bedolven onder de brokstukken. © Frank Eeckhout

• Rond 12 uur begon het hevig te regenen boven Aalst en viel het water met bakken uit de lucht. In de Leuvestraat liep het water naar beneden en kwamen de putdeksels zelf deels omhoog. Ook op andere plaatsen in Aalst was er korte wateroverlast. Zo stond de Handelsschool op het Keizersplein even blank door de hevige regenbuien. De brandweer kreeg op korte tijd ook verschillende oproepen om de wateroverlast aan te pakken.

• Het onweer heeft ook Lebbeke getroffen. Op een video is te zien hoe verschillende straten er onder water staan.

• Er is ook veel neerslag gevallen in Wetteren. De gemeente kampt met wateroverlast, zo is op videobeelden te zien.

De inwoners van de Wetterse wijk Boskant wachtten deze voormiddag angstvallig af toen een hevig onweer losbarstte. De afgelopen jaren kamp de wijk met ernstige overlast bij elke plensbui. En opnieuw liepen enkel straten onder.

Volledig scherm Opnieuw wateroverlast in de wijk Boskant, Wetteren. © RV

• Het onweer zorgt ook in Opwijk voor wateroverlast. Een lezer stuurde onze redactie beelden waarop is te zien hoe de straat blank staat.

Antwerpen

Vanuit het westen trekt het onweer naar Antwerpen. Daar geldt code geel van 7 uur tot 17 uur.

• In Malle is een Albert Heijn-filiaal onder water gelopen. Op videobeelden is te zien hoe het water langs het plafond naar beneden stroomt.

• Een video, gemaakt in Wilrijk, toont een bus en verschillende auto’s, die zich een weg ploeteren door diepe plassen. Bekijk de beelden hieronder.

West-Vlaanderen

• In Gewad in het West-Vlaamse Desselgem heeft het dak van een woning vuur gevat na een blikseminslag. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar er zit wel een gat in het dak. “Mijn buren kwamen op de ramen kloppen om te zeggen dat er brand was”, vertelt bewoner Frederik Seyns.

Vlaams-Brabant

• In Kraainem heeft de wolkbreuk een deel van de Brusselse buitenring onder water gezet. Het verkeer moest er over de rechterrijstrook en de pechstrook.

Limburg

In Limburg, in het oosten van het land, zal het onweer als laatst uitbreken. Er geldt code geel van 9.30 uur tot 19.30 uur. Hetzelfde geldt voor Brussel.

De voorspelde onweersbuien in onze contreien zijn het gevolg van de aanvoer van vochtige en warme luchtmassa’s uit het zuidwesten van Europa. De luchtstroming wordt daardoor eerder onstabiel. Je kan het onweer live volgen via deze onweerradar van NoodweerBenelux.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel alleen 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.