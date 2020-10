OVERZICHT. Deze nieuwe maatregelen gaan om middernacht in heel het land in

Emmanuel André: “Eerste golf was nog maar voorsmaak­je van wat zich nu aan het ontvouwen is”

10:13 Volgens microbioloog Emmanuel André was de eerste coronagolf van begin dit jaar nog niets in vergelijking met wat we nu meemaken. Dat zegt hij woensdagochtend op Twitter. Daarmee sluit de wetenschapper zich aan bij wat epidemioloog Pierre Van Damme even daarvoor bij HLN LIVE zei over de dramatische coronacijfers in ons land.