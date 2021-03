Zo shop je vanaf zaterdag in de grote ketens: hoe tijdslot reserveren? En hoelang mag je winkelen?

26 maart Vanaf zaterdag is het enkel nog mogelijk om op afspraak te winkelen in niet-essentiële winkels. Spontaan een winkel binnenstappen zal dus niet langer mogelijk zijn. Een bezoek moet vooraf gereserveerd worden én mag enkel nog in het gezelschap van één persoon die onder hetzelfde dak woont. Hoe gaat dit concreet in zijn werk bij de grote ketens? Een overzicht.