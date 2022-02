OVERZICHT. Deze maatregelen neemt de regering om de hoge energiefactuur te compenseren

• De btw-verlaging voor elektriciteit van 21 naar 6 procent gaat in op 1 maart en duurt tot 30 juni. De btw op aardgas blijft wel ongewijzigd, op 21 procent.



• Er komt ook een verwarmingspremie van 100 euro voor iedereen, dus ook voor wie geniet van een sociaal tarief. Ook wie op gas of stookolie verwarmt krijgt de verwarmingspremie. De premie zal automatisch worden uitgekeerd via de elektriciteitsfactuur.



• Tot slot is de regering overeengekomen om het uitgebreide sociaal tarief te verlengen tot eind juli. Bijna een miljoen kwetsbare gezinnen genieten daardoor van een goedkoop energietarief, maar dat dreigde eind maart af te lopen.

“Met dit pakket aan maatregelen geven we een duidelijk signaal", zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) tijdens de persconferentie. “De meeropbrengsten die we als overheid ontvangen, geven we terug aan de gezinnen.”

Accijnzen

Er komt ook een btw-hervorming, die gebaseerd zou worden op een cliquetsysteem dat de energiefiscaliteit kan moduleren via de accijnzen. Dat systeem, dat vandaag al bestaat voor de brandstofprijzen, maakt het mogelijk om de accijnzen aan te passen aan de energieprijs. Stijgt die prijs boven een bepaald niveau, dan dalen de accijnzen, en omgekeerd. Ook wie meer verbruikt, kan zo meer aangerekend worden.

Hoe die accijnshervorming precies in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk. “We zullen de hervorming van de accijnzen verder bestuderen met als doel kijken hoe we om kunnen gaan met de prijsschommelingen. De vraag die voorligt is: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de accijnzen als een schokdemper werkt op de factuur?’”, aldus minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Op 1 maart zullen ministers Van Peteghem en Van der Straeten hun voorstel voorleggen aan de rest van het kernkabinet.

Taxshift

Naast de maatregelen om de hoge energiefactuur de compenseren, werden nog een aantal andere maatregelen genomen om de koopkracht te verhogen.

• Zo komt er een verhoging van de minimumlonen, van 1.699 naar - met de indexering - 1.800 euro.



• Door de afschaffing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, zullen werknemers die tot 3.500 bruto per maand verdienen 100 euro per maand minder moeten bijdragen.

• Bovendien zullen meer werknemers recht hebben op een werkbonus. De bovengrens voor wie recht heeft op deze werkbonus wordt immers opgetrokken tot een bruto maandloon van 2.841 euro. “Dit betekent netto 153 euro extra koopkracht”, aldus vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Deze maatregelen zullen worden gecompenseerd door het invoeren van een inschepingstaks voor zowel commerciële als zakelijke vluchten. Ook de accijnzen op tabak worden verhoogd.

1,1 miljard euro

Alle maatregelen samen zullen de overheid 1,1 miljard euro kosten, zo kondigt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) aan. “In oktober, bij het opstellen van de begroting, is al 760 miljoen euro vrijgemaakt voor zij die het meest nodig hadden. Dat wordt nu aangevuld”, klinkt het.