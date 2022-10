OVERZICHT: Dé Vlaamse Hollywoodfilm van de laatste jaren is vanaf vandaag in de bioscoop. “Die blote kont die uit de auto hangt? Dat ben ik wel degelijk”

Vanaf vandaag kunt u ‘Zillion’ in de bioscoop bekijken. Eindelijk, want het is intussen vier jaar geleden dat de film officieel werd aangekondigd. Hoe ging het er écht aan toe in de meest exclusieve discotheek van Vlaanderen begin jaar 2000? Waar BV’s, topadvocaten, politici en modellen het deden met elkaar? HLN sprak als enige Vlaamse nieuwsmerk onder meer met de hoofdrolspelers van weleer: Frank Verstraeten en Dennis Black Magic. Lees hier onze beste ‘Zillion’-stukken.

“Vrouwen liepen op hoge hakken met twee mannen als Bouviers aan de leiband”

Van 1997 tot 2002 zijn Frank Verstraeten (53) en zijn Zillion het West-Europese middelpunt van het nachtleven. ‘Het Laatste Nieuws’-journalist Jan Aelberts sprak exclusief met hem en regisseur Robin Pront, de man die z’n leven verfilmde. Dat levert hilarische, maar ook wel hallucinante anekdotes op: “Op onze ‘Zundays’ mochten de slipjes uit, de mannen liepen in bloot bovenlijf. Het werd snel erger en erger. Vrouwen liepen op hoge hakken met twee mannen als Bouviers aan de leiband. Je zag treintjes van vijf naakte mannen, met het nodige glijmiddel en hele dikke, naakte vrouwen die ook flink ingesmeerd werden. Het ging hard. En iedereen was er zot op. Topadvocaten, zakenmensen, bv’s. Ze vroegen of er geen camera’s hingen.”

Frank Verstraeten op de afterparty van 'Zillion' gisteravond.

“Ja, de befaamde tapes bestaan. Maar die tapes neem ik mee in mijn graf”

In 1999 draait Dennis Burkas, alias Dennis Black Magic (47), in Zillion zijn eerste pornofilm, ‘Cover Story Belgium’. “Het was een hype en de film ontplofte. We braken alle records”, zegt Burkas aan 'Het Laatste Nieuws’. “Frank Verstraeten en ik keken na die eerste keer naar elkaar en dachten: waarom werken de disco- en de pornokoning niet samen?”

Niet veel later krijgt Burkas met Studio Black Magic dan ook zijn eigen vipzone, die snel uitgroeit tot de meest gegeerde vierkante meters van de discotheek. “En ja, de befaamde Zillion-tapes, die bestaan. Frank had daar webcams geplaatst zonder dat iemand het wist. Maar die tapes neem ik mee in mijn graf.”

Dennis Black Magic, Dennis Burkas. Hij draagt dezelfde bril die Matteo Simoni in de film Zillion draagt.

“Die blote kont die uit de auto hangt? Dat ben ik wel degelijk”

De blauwe bril, de intonatie en de stijl. Topacteur Matteo Simoni (35) kruipt voor ‘Zillion’ in de huid van Dennis Black Magic en het resultaat is griezelig accuraat. Een nu al legendarische rol. Want Simoni speelt - zonder iets te verklappen - enkele kinky scènes en hangt op een bepaald moment - en dat verklappen we graag - in zijn blote kont uit een auto. “Dat ben ik wel degelijk”, zegt hij. “Ik was blij dat mijn billen eindelijk wat zonlicht kregen. (lacht)”

“Ik loop het risico om na deze rol nooit nog van straat te geraken”

Barbara Sarafian (54) speelt dan weer de moeder van Zillion-baas Verstraeten, een vrouw die haar zoon in het gareel probeert te houden en zelf vecht tegen haar vierde kanker. Nina sprak met haar: “Ik heb zin om nu gewoon even vijf minuten te stoppen met praten en te bleiten. Hier. Samen met jou.”

Barbara Sarafian.

“Ze zei: ‘Als mijn naam wordt gebruikt, doe ik jullie een proces aan’”

“Ik was een kiwi aan het wegen, ik had mijn weegschaal meegenomen naar de set”

“Ik werd drie keer per week gewogen.” Actrice Charlotte Timmers (34) moest 7 kilo afvallen voor de rol van Vanessa Goossens. Ze volgde een dieet, zo zwaar dat ze tegen een eetstoornis aanleunde, zegt ze aan Nina. “Ik had mijn weegschaal meegenomen naar de set, toen de tweede regieassistent zei: ‘Nee. Dat gaan we niet doen.’ (lacht) Toen alles achter de rug was, ben ik snel terug op mijn eigen gewicht gekomen. In het begin voelde ik me daardoor zo lelijk en vies. Voeding was in mijn hoofd nog steeds de vijand. Maar toen ik de film voor het eerst keek, schrok ik. (hapt naar adem) Ik zag in een bepaald shot zelfs mijn aders door mijn schouder schemeren.”

Charlotte Timmers.

“Die blikken van honderden boze vrouwen vergeet ik nooit”

Nog een intrigerend verhaal: dat van Ina Grieten, tot op heden de vrouw van Frank Verstraeten. Nu treedt ze voor het eerst in de spotlights: “Zelfs toen Frank een relatie had met Brigitta (Callens, red.), hoorden wij elkaar. ‘Ge loopt naast uw schoenen’, zei ik toen nog tegen hem. Wij wisten echt alles van elkaar. Wanneer ik liefdesverdriet had, ging ik naar Frank. Wanneer hij me stuurde dat hij zich eenzaam voelde, pakte ik mijn fiets en reed ik naar hem. Ik heb altijd het gevoel gehad dat Frank van mij was.”

“Maar Frank kon ook spelletjes spelen. Zo vloog hij ooit in een Braziliaans pak met string en honderden veren door de main room toen ik mijn ex-vriend een rondleiding gaf door het complex. Puur om mijn aandacht te trekken.”

“Je waande je soms in een kungfufilm”

Nathalie Quanjard (52) was in de jaren 90 en 2000 de enige vrouwelijke portier van ons land. Ze stond voor de deur van de Illusion en de illustere afterclub Carat, maar haar waanzinnigste tijd beleefde ze voor de ingang van de Zillion, die ze met haar leven bewaakte. Soms létterlijk. “De Chinese maffia had zijn hoek in de vip. Kregen die het aan de stok met de Turken, dan waande je je in een kungfufilm.”

Nathalie Quanjard.

“Die Koen Wauters heb ik ooit weggejaagd”

Ook Werner Versijp (51) was jarenlang een van dé portiers van de Zillion. Hij herneemt de rol van buitenwipper in de verfilming. “Die Koen Wauters van Clouseau deed eens onnozel tegen mij. Alles zat vol, maar hij wilde toch per se binnen. Ik zei hem droogweg dat hij niet op de lijst stond. Hij vroeg waar de nooduitgang was en ik stuurde hem naar een dode hoek in de zaal. Een week later kreeg Frank een boze mail. ‘Wie heeft er Koen Wauters weggejaagd?’, vroeg Frank. Toen ik zei dat ik dat had gedaan, zei hij alleen maar: ‘Goed gedaan, Werner.’”

“Dat aquarium waar een bloot model in rond zwom!”

In de film hoort u ook de Vlaamse technopionier Kris Vanderheyden (51) aan het werk. Hij levert een deel van de soundtrack bij het verhaal. Vanderheyden scoorde als ‘Insider’ begin jaren 90 wereldwijd een hit met ‘Destiny’ en stond tijdens de hoogdagen van de Belgische clubscene op het podium van de Zillion. “Ik gebruikte zogezegd drugs en maakte die ‘vuile muziek’. Zelfs in mijn thuisstad Halle werd ik doorgestuurd in een discotheek en dat terwijl ik nooit gebruikt heb. Het is ook de reden waarom ik nog zoveel weet over die periode. Mijn geheugen is clean. Ik ben een van de weinigen die zich nog alles kan herinneren.”

