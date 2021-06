OVERZICHT. De strafste expedities van poolreiziger Dixie Dansercoer

Avonturier Dixie Dansercoer (58) is overleden. De beroemde Belgische poolreiziger stierf gisteren na een val in een gletsjerkloof tijdens een expeditie in Groenland. Dansercoer werd bekend door zijn heroïsche en recordbrekende sportieve tochten naar de Noord- en Zuidpool, waarbij parallel wetenschappelijke missies werden uitgevoerd. Een overzicht van enkele van zijn strafste expedities.

Mogelijk het bekendste poolavontuur van Dansercoer was de Zuidpool-expeditie van 1997-1998, waar hij samen met die andere bekende Belgische poolreiziger, Alain Hubert, te voet Antarctica overstak. Samen legden ze in 99 dagen een tocht van bijna 3.932 kilometer af, goed voor een wereldrecord.

In 2002 probeerde Dansercoer, opnieuw samen met Alain Hubert, de Arctische oceaan (de ijsmassa die zich vanuit de Noordpool zuidwaarts uitstrekt) volledig autonoom en zonder bevoorrading over te steken in 100 dagen. Een barre tocht van in totaal 2.400 kilometer. De poging mislukte, want de expeditie verliep veel moeizamer dan verwacht door brokkelig ijsterrein en open water. Toen na een uitputtingsslag van iets meer dan 50 dagen bleek dat ook de Noordpool zelf buiten bereik was, werd de missie gestaakt. De avonturiers hadden ook maar voor 100 dagen eten bij.

Volledig scherm Alain Hubert and Dixie Dansercoer. © RV

Ook een poging van Dansercoer in 2005 om met zijn Amerikaanse maat Troy Henkels de Beringstraat vanuit Alaska naar Siberië op eigen kracht over te steken - zwemmend, lopend, peddelend, zeilend en skiënd - mislukte. Het ijs was te dynamisch, het weer te stormachtig, de stroming te verraderlijk, waardoor de omstandigheden te gevaarlijk waren om verder te gaan. Dixie zelf toonde zich terug thuis toch tevreden. “Avonturier zijn is meer dan slagen in je opzet”, zo vatte hij samen bij aankomst op de luchthaven van Zaventem.

Volledig scherm Dixie Dansercoer en Troy Henkels. © kos

In het voorjaar van 2007 probeerden Dansercoer en Hubert een tweede keer om de Noordpool over te steken. Mét succes deze keer. “We zijn er als eersten in geslaagd om het gebied over te steken van Siberië over Groenland tot de Noordpool, langs een unieke cirkelvormige route”, zei Dansercoer achteraf moe maar voldaan. De twee mannen waren wel al wat gewoon wat extreme koude betreft, maar waren toch verrast van hoe kouder dan koud ze het hadden gehad in het noordpoolgebied. Maar er waren ook voordelen geweest aan die snijdende kou: “het ijs lag er beter bij dan we verwacht hadden, waardoor we goed vooruitgingen.”

Een andere bijzondere reis van Dansercoer datzelfde jaar - jawel - was een zeiltocht naar de Zuidpool, waarmee de avonturier de beroemde Belgica-expeditie onder leiding van de Belgische ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache uit 1898 nabootste. Hij legde met een internationale crew van zeven avonturiers exact dezelfde route af en maakte dezelfde twintig landingen. Tijdens de trip zag Dansercoer met eigen ogen de gevolgen van de klimaatopwarming. Hij maakte er een punt van om de bewustmaking bij de mensen daarond te verhogen.

Volledig scherm Alain Hubert and Dixie Dansercoer. © Photo News

In 2012 trok Dansercoer naar Oost-Antarctica met geneeskundestudent Sam Deltour. De twee verbraken er het wereldrecord van langste niet-bevoorrade en niet-gemotoriseerde expeditie op Antarctica. In 74 dagen legden ze enkel op skis en met een kite, zeker 5.013 kilometer af. “Dit was één van de meest ambitieuze expedities sinds de ontdekking van de Zuidpool”, zei Dansercoer zelf over de expeditie. “Een dergelijke prestatie vraagt enorm veel kracht, motivatie en doorzettingsvermogen. Elke dag opnieuw moet je ertegenaan gaan in de meest extreme omstandigheden. De laatste dagen waren ook uitzonderlijk zwaar.”

Volledig scherm Beeld van de expeditie van Dansercoer en Deltour. Het werd de langste autonome expeditie ooit op Antarctica. © kos

Hoewel hij in 2014 al de 50 voorbij was, ging Dansercoer allerminst rusten. Hij schreef dat jaar samen met de Canadees Eric McNair-Landry een nieuw wereldrecord op zijn naam met een recordbrekende ski-kitetocht door Groenland. Voor het eerst slaagde een mens erin om enkel met een kite en met de hulp van de wind de enorme ijskap van Groenland volledig te overbruggen. Het werd met in totaal meer dan 4.000 kilometer in 56 dagen - 25 minder dan verwacht - meteen ook de langste kite-expeditie daar.

“In het begin zag het er nochtans allesbehalve rooskleurig uit”, vertelde Dansercoer over de reis rond de volledige ijskap. “We kregen veel stormen te verwerken, moesten lang wachten en zaten tot ons middel in de sneeuw. Daardoor hadden we op een maand tijd nog maar 221 kilometer afgelegd. Waanzin eigenlijk, als je weet dat we uiteindelijk 4.000 kilometer reisden in 55 dagen. Toch hebben we de moed nooit opgegeven. Weet je, ik ben hier al 20 jaar mee bezig. En er zijn nog expedities geweest waarbij het er op een bepaald moment heel slecht uitzag. Maar uit die ervaringen heb ik geleerd dat je er altijd in moet blijven geloven en je strategische keuzes moet durven maken. (...) Dat is nu eenmaal avontuur: je aanpassen aan de omstandigheden.”

Volledig scherm Dixie Dansercoer en zijn Canadese kompaan Eric McNair-Landry tijdens hun tocht over het ijs in Groenland. © Vertommen

Volledig scherm © Kos

Ook de laatste jaren bleven de expedities elkaar opvolgen. Eind april van dit jaar startte Dansercoer samen met de Canadees Sébastien Audy en de Nederlandse Johanna Adriana Simone Maria met een nieuwe expeditie in Groenland. Doel van de missie was om het gletsjercontinent te doorkruisen van Narsarsuaq naar Qaanaaq, een tocht van zowat 2.200 kilometer. Zoals steeds was een sportieve uitdaging in een extreme omgeving, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.

Maar maandagavond liep het mis. Dansercoer is rond 20.30 uur Belgische tijd in een gletsjerspleet gevallen, op zowat 250 kilometer ten noorden van de stad Upernavik. De reddingshelikopters kwamen ter plaatse, maar de spleet was te diep waardoor ze zijn lichaam niet konden bergen, aldus Expeditions Unlimited, het bedrijf waarvoor Dansercoer als gids werkte. “Dit is schokkend nieuws voor de pool- en avonturiersgemeenschap die Dixie niet alleen erkende vanwege zijn expertise, maar ook nog meer omdat hij een geweldig mens en teamgenoot was”, klinkt het bij het bedrijf.

Dansercoer zelf genoot duidelijk intens van de expeditie, zo blijkt uit zijn laatste posts. “Wat een prachtige dag. Een beetje alsof je onverwacht een briefje van 20 dollar in je zak vindt”, schreef hij in zijn voorlaatste verslag.

Volledig scherm Dixie Dansercoer met zijn reisgezellen tijdens de laatste expeditie in Groenland. © RV

