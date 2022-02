OVERZICHT. De grootste en opmerkelijkste schadegevallen van storm Eunice per provincie

Storm Eunice trok vandaag over België, en dat zullen we geweten hebben. Eunice beukte zich met zeer felle windstoten in de top vijf van de zwaarste stormen van de afgelopen decennia in ons land. Op de luchthaven van Oostende werd met 133 kilometer per uur de hoogste officiële windsnelheid gemeten, op de meeste plekken in Vlaanderen zijn de windsnelheden vlot boven de 100 kilometer per uur gegaan. De storm heeft helaas één dodelijk slachtoffer geëist, er zijn ook verschillende (zwaar)gewonden gevallen. Daarnaast is er vooral ook veel materiële schade. Een overzicht van de ergste, de meest opmerkelijke en enkele vreemde incidenten per provincie.

WEST-VLAANDEREN

West-Vlaanderen kreeg het erg zwaar te verduren vandaag. Het enige dodelijke slachtoffer van storm Eunice in ons land viel ook hier te betreuren, meer bepaald in Ieper. Het gaat om een zeventiger die in de jachthaven door de felle wind van zijn woonboot werd geblazen en daardoor in het water viel. Hulp mocht helaas niet meer baten, de man bezweek later in het ziekenhuis.

Nog in West-Vlaanderen, in Menen, kwam een jongen van 17 jaar onder een boom terecht, toen hij met zijn moeder aan het joggen was in de Lageweg. De jongeman raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare.

Deze chauffeur kwam er gelukkig met enkel lichte verwondingen vanaf, toen zijn kleine vrachtwagen in Snaaskerke (Gistel) de gracht in werd geblazen door de hevige wind. Een dashcam filmde hoe het voertuig omver viel. De chauffeur kon zichzelf bevrijden door een ruit in te slaan.

Nog een opvallend verkeersincident in West-Vlaanderen trouwens: in Roeselare werd een lege container van een rijdende oplegger geblazen.

Voor onze kust raakten vandaag dan weer twee schepen in moeilijkheden door storm Eunice. Ze raakten op drift en moesten door sleepboten naar een haven gebracht worden.

Verder vooral heel wat materiële schade in de provincie. In Diksmuide brak onder meer het glas rondom padelvelden op sportsite De Pluimen. En een woning in Knokke-Heist heeft in de storm een deel van het dak verloren. Vanaf de straat is nu de binnenkant van het huis te zien. In Izegem beukte een windstoot de glazen van een showroom van een Citroën-garage weg.

OOST-VLAANDEREN

Ook in Oost-Vlaanderen richtte het stormweer heel wat schade aan, helaas ook met gewonden. Zo rukte de stormwind in Sint-Denijs-Westrem zonnepanelen van een woning los. Eén zonnepaneel raakte een toevallige voorbijganger op het hoofd in de Poortakkerstraat. De man is in kritieke toestand afgevoerd.

Op een bouwwerf in de Philippe Saverijslaan in Temse kreeg een werknemer omstreeks 15.45 uur een stalen plaat tegen het hoofd, die was losgekomen van een werfcontainer. De man liep een zware hoofdwonde op en werd eveneens naar het ziekenhuis overgebracht.

In Gent zijn in de namiddag panelen van het dak van de Ghelamco Arena losgerukt en op geparkeerde wagens terechtgekomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het dak is aanzienlijk. Ook zijn verschillende wagens beschadigd geraakt. De wedstrijd tegen Seraing vanavond, die normaal om 20.45 uur zou plaatsvinden, is afgelast.

Ook in de Vlaamse Ardennen is er heel wat schade, de meeste oproepen kwamen uit Oudenaarde en Zottegem. In de Oudenaardse deelgemeente Mullem heeft Eunice het dak van een huis zelfs vollédig weggeblazen. “Ik zat met de kindjes in huis, toen we een gigantisch lawaai hoorden. Het leek alsof er een vliegtuig op ons huis was gestort”, vertelt de bewoonster.

VLAAMS-BRABANT

In Vlaams-Brabant is op de luchthaven van Zaventem een deel van het dak van de A-pier losgekomen. Er werd zowel op het tarmac als in het gebouw van de luchthaven een perimeter ingesteld. Ondertussen ligt het vliegverkeer op Brussels Airport ook grotendeels stil omdat het door rukwinden te gevaarlijk is om de vliegtuigen te laden en te lossen.

In Asse is de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd, omdat de kerktoren er dreigt in te storten. Door het stormweer is een deel van de dakbekleding van de kerktoren weggewaaid en er wordt gevreesd voor meer schade. De omgeving rond de kerk werd volledig ontruimd.

ANTWERPEN

Ook de Antwerpse brandweer heeft de handen al vol gehad. Zo waaiden aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout een heleboel panelen van een gebouw af, waaide bij het Middelheimziekenhuis in Antwerpen een deel van het dak weg en moest in het centrum De Rijnkaai een tijd afgesloten worden wegens wateroverlast. Een kunstwerk in de Fruithoflaan in Berchem werd door de wind weggeblazen en belandde er tegen geparkeerde wagens.

Nog een opvallend beeld uit de provincie Antwerpen: in Mechelen ging de wind op wandel met een Dixi-toilet.

LIMBURG

Waar elders de storm intussen - een beetje - gaan liggen is, krijgt de provincie Limburg vanavond de laatste stevige klappen. In Genk is de glazen luifel aan het stadhuis in Genk al zwaar beschadigd geraakt. Een stuk van de gevel aan de dakrand kwam naar beneden en viel op de grote glazen overkapping. “We zaten binnen en hoorden een harde doffe klap”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Gelukkig dat er niemand onder die luifel stond.”

WAALSE PROVINCIES

In Wallonië tot slot kwam het evenzeer tot schade en helaas ook gewonden. In Doornik, in de Waalse provincie Henegouwen, stortte door de storm een torenkraan neer op het dak van een ziekenhuis. De kraanmachinist raakte daarbij gewond. De hulpdiensten moesten de man uit de kraan bevrijden, hij was wel bij bewustzijn. Het personeel van het ziekenhuis en de patiënten zijn ongedeerd en werden geëvacueerd.

In de Naamse gemeente Wépion is rond 15 uur een persoon gewond geraakt nadat een boom op een auto viel. En in Luik is een andere persoon gewond geraakt door een losgeraakt dak.

