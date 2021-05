OVERZICHT. Daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft aanhouden

Het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames blijven dalen. Tussen 26 april en 2 mei zijn dagelijks gemiddeld 192,7 coronapatiënten opgenomen. Dat is 16 procent minder dan in de voorgaande periode, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal overlijdens stijgt opnieuw licht.

Tussen 26 april en 2 mei zijn dagelijks gemiddeld 192,7 coronapatiënten opgenomen. Dat is 16 procent minder dan in de voorgaande periode en de tiende daling op rij. Voor de tweede dag op rij duikt dat cijfer onder de grens van de 200, wat sinds 21 maart geleden was.

Ziekenhuisbezetting

In totaal liggen momenteel 2.648 patiënten (-8 procent) in de Belgische ziekenhuizen. De dalende trend zet zich ook door op de afdelingen intensieve zorg: daar liggen nog 825 (-7 procent) mensen met Covid-19.

Besmettingen

Ook het aantal besmettingen daalt. Tussen 23 en 29 april hebben elke dag gemiddeld 3.046 mensen positief getest op Covid-19. Dat is een daling van 16 procent.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we bij de meest recente cijfers een algemene daling in vergelijking met dezelfde dag een week eerder.

Testen

Er werden dagelijks ongeveer 46.400 tests uitgevoerd, een stijging van 9 procent tegenover de voorgaande periode.

Positiviteitsratio

Doordat er meer wordt getest, blijft de positiviteitsratio voorzichtig dalen tot 7,6 procent. Dat wil zeggen dat van 100 afgenomen coronatests er gemiddeld 7,6 positief blijken te zijn. Gisteren was dat nog 7,9. Hoe lager het getal, hoe beter.

Het reproductiecijfer bedraagt nu 0,91, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt.

Overlijdens

Het aantal overlijdens neemt wel licht toe met gemiddeld 39,7 overlijdens per dag (+1,5 procent). In totaal kostte het coronavirus het leven aan 24.291 mensen.

Vaccinaties

Meer dan een kwart van de bevolking (26,6 procent) heeft intussen een eerste doses van een coronavaccin ontvangen. Dat komt neer op 3.055.382 mensen. Er kregen ook al 829.376 mensen een tweede dosis, goed voor 8,9 procent van de bevolking.

In Vlaanderen is 27,44 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd, goed voor 1.819.131 inwoners. 450.042 onder hen of 6,79 procent is volledig ingeënt.

Bekijk hieronder ook de vaccinatiecijfers uit uw gemeente:

