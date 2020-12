OVERZICHT. Daling van aantal ziekenhuisopnames lijkt af te vlakken, aantal besmettingen stijgt verder

Econoom Ivan Van de Cloot: “Overheid focust telkens op groep die regels niet volgt, maar blijft zelf in gebreke”

13 december Dat we de maatregelen beter moeten volgen. Dat we een tandje moeten bijsteken. Dat we het zelf in de hand hebben. Dat er een kleine groep is die het verpest. Het zijn zaken die we voortdurend horen in overheidscommunicatie over het coronavirus. Niet van iemand in het bijzonder, maar van iedereen die bij het beleid betrokken is, zegt econoom Ivan Van de Cloot. Hij ziet er zelfs een mechanisme in. “De overheid focust voortdurend op de groep die de regels niet volgt, maar blijft zelf in gebreke.”