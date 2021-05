OVERZICHT. Coronacijfers zetten daling verder, minder dan 90 ziekenhuisopnames per dag

Coronacom­mis­sa­ris Facon: “Het is niet omdat iets niet verboden is, dat het verstandig is”

29 mei Coronacommissaris Pedro Facon zet een "belangrijke kanttekening" bij de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen in de privésfeer. "Het is niet omdat iets niet meer verboden is in het ministerieel besluit, dat het verplicht of verstandig is om te doen", zegt hij. Er komen specifieke aanbevelingen.