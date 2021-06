OVERZICHT. Coronacijfers nemen verder af: gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag duikt na meer dan 9 maanden weer onder 600

Ukkel Tiener die vrijdag in Ukkel verdween, is gevonden

19 juni De 14-jarige Florin is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de federale politie op Twitter. De politie had zaterdag, op vraag van het parket van Brussel en in samenwerking met Child Focus, een opsporingsbericht verspreid voor de jongen.