OVERZICHT. Coronacijfers gaan verkeerde kant op: gemiddeld weer meer dan 2.000 nieuwe besmettingen per dag

Het gemiddelde aantal nieuw geregistreerde besmettingen in de periode van 12 tot 18 februari steeg met 5 procent tegenover dezelfde periode een week eerder tot 2.005,9. Tegenover het weekgemiddelde dat een dag eerder werd gemeld, gaat het al om de vijfde stijging op rij.

De stijging van het aantal besmettingen doet zich voor in heel België, op Henegouwen, Waals-Brabant en Luik na. Een uitschieter is Oost-Vlaanderen, met 2.437 besmettingen in de periode van 12 tot 18 februari, een stijging van 20,7 procent. Ook Vlaams-Brabant tekent een stijging op van 14,2 procent, tot 1.218 geregistreerde besmettingen.

In totaal werden in ons land al 754.473 besmettingen opgetekend.

Op onderstaande tabel tonen we ook de laatst beschikbare dagcijfers van het aantal besmettingen. Elke rij daarin toont een dag uit het zevendaags gemiddelde, links uit de laatste week en rechts dezelfde dag uit de week daarvoor.

Testen

Het aantal coronatesten blijft ondertussen afnemen. Het zijn er nu nog 38.200 per dag of 16 procent minder dan een week geleden.

De positiviteitsratio stijgt daardoor ook weer licht en ligt op 5,98 procent terwijl we begin vorige week nog de 5,01 procent konden bereiken.

Ziekenhuizen

In de periode tussen 12 en 18 februari waren er gemiddeld 119,1 ziekenhuisopnames per dag. Dat is een stagnatie in vergelijking met een week geleden. Op langere termijn schommelen we al een maand rond 120 ziekenhuisopnames per dag cijfer.

In totaal liggen nu 1.617 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+3 procent), van wie 329 op intensive care (+5 procent).

Overlijdens

Het aantal overlijdens daalt wel nog verder, met 10 procent, tot gemiddeld 37,3 per dag van 12 tot 18 februari. In totaal eiste de coronapandemie in ons land daarmee al 21.903 mensenlevens.

Vaccinaties

Tot en met 18 februari, de dag met het meest recente beschikbare cijfer, hadden in totaal 403.980 mensen minstens hun eerste vaccinatie gekregen. Dat is 3,52 procent van de volledige bevolking. 263.064 onder hen kregen ook hun tweede dosis al, dat is 2,29 procent van de volledige bevolking die nu volledig is ingeënt.

In Vlaanderen zijn 247.154 inwoners (3,73 procent) minstens deels gevaccineerd, 172.361 daarvan zijn volledig ingeënt (2,60 procent).

Gemiddeld komen er elke dag 12.145 nieuwe inentingen bij. Die tijdelijke dip in het gemiddelde (zwarte lijn op de grafiek) lijkt veroorzaakt doordat de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra nu zo goed als afgerond is, terwijl veel vaccinatiecentra pas vorige week en deze week zeer voorzichtig opstarten.

Meer vaccinatiecijfers vind je op hln.be/vaccinaties.