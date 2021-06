OVERZICHT. Coronacijfers dalen verder, nog 364 Covid-19-patiënten op intensieve zorg

Jef Vermassen wil doodsprent­je van Facebook halen op vraag van vader slachtof­fer groepsver­krach­ting

6:39 Jef Vermassen, de advocaat van de vader van het meisje van 14 dat uit het leven stapte na een vermoedelijke groepsverkrachting op een kerkhof in Gent, wil het doodsprentje van het slachtoffer van Facebook laten halen. "De vader is zeer ongelukkig dat de rouwbrief publiek gemaakt werd en massaal gedeeld wordt. In deze zaak is er voyeurisme in de hoogste graad", zegt de advocaat, die ook betreurt dat de identiteit van de minderjarige verdachten publiek werd gemaakt.